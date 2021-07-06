مقتل طفل على يد جاره في البحيرة.. المباحث تكشف اللغز

تمكنت المباحث الجنائية بالبحيرة، بإشراف اللواء محمد والى مدير الأمن واللواء محمد شعراوى، من كشف لغز العثور على جثة طفل "٤ سنوات" غارقًا بمياه ترعة المحمودية أمام قرية حمد منيسى بدائرة مركز شرطة المحمودية.

وكان مركز شرطة المحمودية، قد تلقى بلاغًا من أهالى قرية حمد منيسى التابعة لدائرة المركز بالعثور على جثة محمد محمود محمد على ٤ سنوات، طافية بمياه ترعة المحمودية، واشتباه والده فى وفاته جنائيًا، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة.

وجرى تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد شعراوي مدير المباحث، ضم ضباط مباحث المحمودية لكشف ملابسات الحادث وضبط الجناة.

أسفرت جهود فريق البحث، عن وجود خلافات سابقة بين والد المجنى عليه، وجار له يرتبط معه بعلاقة صداقة بسبب معايرة والد المجنى عليه بعدم الإنجاب، وقيام جار والد المجني عليه بإلقائه حيًا بمياه الترعة انتقامًا منه ونكاية فيه لعدم الإنجاب، وقيام والد المجني عليه بمعايرته بصورة دائمة.

تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأحيل للنيابة التي باشرت التحقيق برئاسة المستشار سامح راجح مدير نيابة المحمودية.

وأمام المستشار سامح راجح مدير نيابة المحمودية، وإشراف المستشار محمد عمر رئيس النيابة الكلية لنيابات شمال دمنهور، قام المتهم بتمثيل جريمته بموقع الحادث وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة.