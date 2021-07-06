نرمين الفقي: قلدت شخصية أمي في مسلسل ضل راجل

كشفت الفنانة نرمين الفقي، عن أن شخصية «هدى» في مسلسل «ضل راجل» مع الفنان ياسر جلال الذي تم عرضه في رمضان 2021، استوحتها من شخصية والدتها التي جلست على كرسي متحرك في آخر أيامها لافتة إلى أنها تكشف هذا السر لأول مرة، موضحة أنها كانت تستحضر شكلها أمامها وقلدتها في بعض المشاهد لأنها تعرف شعور المريض الذي يجلس على كرسي متحرك والألم الذي يعاني منه بعد أن كان سليما، متابعة: «كنت بتكلم زي ما أمي بتتكلم واستعانت بيها كتير في الدور وبكيت من قلبي، ونجاحي في الشخصية سببه أمي الله يرحمها».

حزنها على أمها خاصة بعد انفصال الوالد

وأضافت «الفقي» خلال استضافتها في برنامج «كلمة أخيرة» اليوم الثلاثاء، المذاع فضائية «on» وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنها شعرت بحزن كبير بعد أن فقدت أمها التي كانت أمها وابنتها في نفس الوقت خاصة أن والدها كان منفصلا عن والدتها.

شخصيات مختلفة في رمضان

وأشارت الفنانة نرمين الفقي إلى أنها قدمت شخصيتين مختلفتين في رمضان الماضي حيث كانت السيدة القعيدة في ضل راجل، والمعلمة في الصاغة في مسلسل النمر، وكان جديدا عليها تؤديه لأول مرة وتطلب منها تغيير نبرة صوتها لتناسب شخصية معلمة يخاف منها الرجال وتتحدث بالحكم والأمثال ولا تهاب أي أحد متابعة: «المخرجة شيرين كانت بتقولي أخاف صوتك يتغير وأنتي بتتكلمي ويرجع تاني يبقى هادي ودي هتبقى مشكلة».