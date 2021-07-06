يبحث كثير من المواطنين عن كيفية الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية في السعودية، لمعرفة موقف المتقدم من صرف الدعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يتم الاستعلام عن نتائج الأهلية في حساب المواطن برقم الهوية فقط.

ويعتبر حساب المواطن واحدا من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين، من أصحاب الدخل المنخفض، حيث يتم تقديم مساعدات شهرية للأسر من محدودي الدخل، من أجل حياة أفضل في ظل الظروف التي تمر بها المملكة.

وفي إطار الخدمات التي تقدمها جريدة «الوطن» لقرائها في كافة مناطق الشرق الأوسط، نرصد خطوات الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية في المملكة السعودية، لمعرفة نتائج الأهلية، وذلك في السطور التالية..

خطوات الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية في المملكة السعودية

يمكن للمستفيد، من الذين تقدموا للتسجيل في برنامج حساب المواطن، الاستعلام عن أسماء المقبولين في البرنامج وذلك من خلال الخطوات الآتية:

- الدخول على الصفحة الرئيسية لبرنامج حساب المواطن.

- قم بتسجيل الدخول إلى حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية.

- ثم الضغط على خيار حسابي.

- ثم كلمة الاستعلام.

- اختيار خدمة الاستعلام برقم الهوية الوطنية.

- يتم إدخال رقم الهوية في الخانة المخصصة لاسم المستخدم.

- ثم كلمة المرور.

- وأخيرا رمز التحقق، ثم الضغط على استعلام.

- ليظهر بعد ذلك موقف المواطن.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، هي الجهة المنوط بها حساب المواطن لجميع المستفيدين «الدعم المادي لغير القادرين في المملكة العربية السعودية»، حيث يتم نزول حساب المواطن في الحسابات البنكية للمستفيدين.

ويتم إيداع الدفعات في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويمكن استعلام حساب المواطن برقم الهوية من خلال الدخول على الموقع الرسمي للبرنامج والتعرف على كل تفاصيل الدفعة الجديدة.