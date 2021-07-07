بسبب «الفلوس».. عيار ناري ينسف رأس شاب في صحراء المقطم

عيار ناري قاتل نسف رأس شاب ثلاثيني في صحراء المقطم، عُثر على جثمانه ملقى على الأرض في أحد المدقات الجبلية، وبجانب جثمانه فارغ عيار ناري خاص ببندقية خرطوش، ما يشير إلى أن المتهم استهدف المجني عليه من مسافة قريبة جدًا، ما أدى إلى وفاته في الحال بسبب قوة الرصاصة، ورجح الفريق الأمني أن القاتل صوَّب الرصاص على المجني عليه من مسافة تقل عن 10 أمتار فأحدثت إصابته البالغة ولفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة في الحال.

الطب الشرعي

كشفت المباحث هوية صاحب الجثة بسرعة بسبب وجود بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمجني عليه، وتسلمت أسرته جثمانه بعد أن قررت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة رسميًا وموافاة النيابة بتقرير الصفة التشريحية حتى يتسنى لها استكمال إجراءات القانونية، وبحسب تحريات المباحث أن المتهم يدعى «سيد.م»، لقى مصرعه على يد شخص بطلق ناري بإحدى المناطق الجبلية الرملية بالمقطم، لبيان ما به من إصابات وسببها، وبيان السبب المباشر في الوفاة.

القبض على المتهم

وقررت النيابة العامة فحص السلاح الناري المضبوط لبيان نوعه وعياره وعما إذا كان صالحًا للاستخدام من عدمه، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة الشاب «إبراهيم. م»، وأنه نفذ الجريمة بسبب خلافات بينهما على مبلغ 5 آلاف جنيه، حيث توجه إلى محل وجود المجني عليه وصوب تجاهه سلاح ناري «بندقية خرطوش»، وأطلق عليه عيارًا ناريًا في منطقة عنقه وأخرى في فخذه اليسرى حتى لقي مصرعه وتم القبض على المتهم، وحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

رواية المتهم

وبسؤال المتهم اعترف بجريمته مدعيًا أن صديقه اقترض منه مبلغ 5 آلاف جنيه منذ شهرين ورفض سدادها بزعم أنه يمر بضائقة مالية وعندما أمهله المتهم مدة 48 ساعة حتى يرد المبلغ رفض المجني عليه التجاوب معه واشتبك معه بالأيدي عندها أمسك المتهم السلاح الناري وقتل صديقه.