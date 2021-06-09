بسبب خلافات بينهما.. طالب يقتل صديقه طعنا في المنوفية

لقي طالب مصرعه، اليوم، طعنا بآلة حادة علي يد زميله في مدينة منوف بمحافظة المنوفية، بسبب خلافات بينهما وجرى نقل الطالب إلي المستشفي لمحاولة إنقاذه إلا أنه الفظ انفاسه الأخيرة، وعلى الفور انتقلت قوة من قسم شرطة منوف إلى مكان الواقعة لبيان الملابسات وسماع أقوال الشهود.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، من إلقاء القبض علي «ع.ع»، طالب، وبمواجهته بالتهم المنسوبة إليه أقر بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، نتج عنها مشاجرة، فقام بقتل صديقه طعنا في بطنه .

تلقي اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بقيام طالب يدعي «ع.ع» بقتل صديقه «م.م»، مستخدما طواه بدائرة قسم شرطة منوف، وجري إلقاء القبض علي المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما .

حُرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة منوف، وعاينت النيابة مسرح الجريمة، وتواصل نيابة منوف التحقيق في الواقعة .