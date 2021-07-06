نرمين الفقي: «عمري ما مثلت قدام مراية.. وكنت بشوف نفسي ولد ومش جميلة»

قالت الفنانة نرمين الفقي، إنها تهتم جدًا بالسيناريو المعروض عليها في المسلسلات، وتركز في أن يكون العمل جيدا متابعة: «عمري ما مثلت قدام مراية، أنا بخد الورق أقرأ كويس واركز في الشخصية وصوتها وحركاتها».

وأضافت «الفقي» خلال استضافتها في برنامج «كلمة أخيرة» اليوم الثلاثاء، المذاع فضائية «on» وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنها ترى الجمال شيء نسبي لأنه توجد بعض السيدات الجميلة لكن لايتحمل الشخص الجلوس معها لدقائق، مؤكدة أن الجمال أمر يشمل جمال الروح والنطق، «وأنا صغيرة مكنش عندي ثقة في نفسي وكنت بشوف نفسي مش جميلة ولحد ثانوي كده بس لما دخلت الجامعة طلعت في الإعلانات الدنيا اتغيرت».

أول حد عاكسني ابن الجيران

وواصلت: «كانت بحس نفسي ولد وأنا صغيرة وأنا لسه شقية بس بقيت كده، ابتدت أحس إني جميلة لما كبرت واشتغل في الإعلانات وأول حد عاكسني كان ابن الجيران، اختياراتي كانت غير صائبة في الرجال بعض الأحيان ولكن الحب مسألة قدرية».

لم تحصل على الحب الحقيقي

وأشارت الفنانة إلى أنها كانت بارة بوالدتها رغم أنها شديدة في تربيتها لها، لافتة إلى أنها ترتبط إذا أحبها شخص بجد، مؤكدة أنها لم تحصل على الحب الحقيقي حتى الآن، مشيرة إلى أن التمثيل كان عائق لها خاصة أن فرص الزواج كانت جيدة في بداية التمثيل لكن الأغلبية كانت ترفض التمثيل وكانت تعبتره رفض لعرض الموهبة التي تمتلكها.