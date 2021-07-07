وزير التعليم يكشف طرق حل مشكلات التابلت قبل انطلاق امتحانات الثانوية

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أي جهاز تابلت خارج المنظومة يتم غلق الشاشة الموجود به وتسجيل الدخول وتحميل الكتب وفي حالة ظهور شاشة جديدة مكتوب بها إن التابلت خارج المنظومة وغير مصرح به بدخول الامتحان ويتم إيقاف التشغيل.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له على جروب «التعليم المصري 2030» عبر تطبيق «واتس آب»، أن غلق شاشة التابلت يحدث لأي جهاز كان خارج المنظومة أو تم به تعديل به يؤثر على التأمين، مشيراً إلى أنه في حالة وجود أي مشكلة في التابلت بعيدة عن التهكير يمكن للطالب الذهاب لمركز سامسونج للصيانة.

«التعليم» تعلن الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة 2021

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت كل الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة، مؤكدة على ضرورة توفير 10 من المعلمين أو الإداريين لتنظيم الطلاب الذين ليس لهم حق دخول اللجنة، وتكليف عضو بالإشراف على المعلمين.

وشددت الوزارة على ضرورة تواجد جميع الملاحظين لمتابعة عملية تباعـد الطلاب أثناء وبعـد تطبيق إجراءات التعقيم واستخدام العصا الإلكترونية وتكليف أخصائي التطوير بالتأكد من أن التابلت الموجود مع كل طالب هـو التابلت المسلم له من الوزارة، مؤكدة أنه في حاله اكتشاف أي جهاز خارج المنظومة يتم سـحبه وتحرير محضر، لافتة إلى أنه لا يحق للفئات التي لم تتسلم التابلت المنازل الدخول إلى مقر اللجنة بأي أجهزة تابلت.

«التعليم» تخصص مكافأة لضبط الغش في الامتحانات

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم صرف مكافأة مالية للملاحظين والمراقيين ورئيس اللجنة في حالة اكتشاف واقعة غـش.

وأوضحت الوزارة أنه يسمح للمحافظ ومدير المديرية فقط بالدخول لمقر اللجان الامتحانية، وفي حالة وجود عجز بالمنتديين يتم إخطار عضو لجنة الإدارة.