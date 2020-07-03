"تجارية الاسماعيلية": استئناف دورات مزاولة الإستيراد والتصدير أون لاين

أعلن المهندس أحمد عثمان عضو مجلس إدارة الاتحاد العام ورئيس غرفة الإسماعيلية التجارية، استئناف دورات مزاولة الإستيراد والتصدير والحجز "أون لاين"، خلال وقت قريب عبرة منصة "زوم".

وأعلن الإتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، عن برامج حصول المستوردين والمصدرين على شهادة المزاولة عبر الانترنت بـ" نظام التعليم عن بعد (E-Learning) لجميع برامج مزاولة التصدير والاستيراد"، والتي تنفذها الغرف التجارية بالمحافظات، في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحماية من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وتأتي هذه الدورات مماثلة للدورات التدريبية العادية التي تتطلب الحضور على مستوى (المحاضرات - الاختبارات- التقييم- الشهادات).

وأشار رئيس غرفة الإسماعيلية بأنه سيتم الإعلان عن الدورات التدريبية ومواعيد وآليات التنفيذ على موقع الغرفة التجارية وصفحتها على الفيس بوك .

يتم حجز الدورات من خلال الغرفة التجارية بالإسماعيلية ـ مبني الغرفة ـ الدور الخامس ـ مدير عام الغرفة

عدد المتدربين فى المنصه الواحدة لا يقل عن 50 متدربا كما كان سابقا ولا يزيد عن 70 لسهولة التواصل

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المهندس أحمد عثمان