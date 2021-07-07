بعد أيام.. «طبيب الأسنان المتهم بالمتحرش» بالرجال يُمثل أمام القاضي: عنده ميول جنسية

في شهر يناير الماضي انكشف ستر طبيب الأسنان المتحرش، الذي قام بهتك عرض 4 رجال بالقوة، بعدما شهد ضده 6 أشخاص، وقررت النيابة العامة إحالته إلى محكمة الجنايات بعد أن تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالواقعة وبدأت النيابة تباشر التحقيقات.

مقاطع فيديو تفضح الطبيب المتحرش

عدة مقاطع فيديو تفضح جريمة «الطبيب المتحرش»، التي تم فحصها وثبت ذلك في تقرير لتحقيق الأدلة الجنائية، وكذلك أثبتت في تقرير آخر فعلته عن طريق فحص هاتفه المحمول أيضًا.

طبيب أسنان يتحرش بالرجال

قضية أثارت جدلًا نتيجة تحول طبيب أسنان، فجأة لمتحرش بالرجال، الأمر الذي آثار أيضًا اشمئزاز رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تمكن الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة من إلقاء القبض على الطبيب المتحرش، كما أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره وتم اقتياده إلى قسم شرطة الدقي.

الطبيب المتحرش يعترف بجريمته

وتم تحرير محضر بالواقعة آنذاك، وواجهت النيابة العامة الطبيب المتحرش المتهم بهتك عرض 4 رجال، بالأدلة المقدمة لها بجانب أقوال ضحاياه الأربعة، وأقر الطبيب المتحرش بجريمته وبما فعله مع الضحايا من الرجال.

وقال طبيب الأسنان المتحرش أثناء تحقيقات النيابة العامة، إنه يعاني من اضطراب في الميول الجنسية، وهو الأمر الذي دفعه لارتكاب هذه الجريمة، محاولًا تبرير ما فعله، ولكن تم إحالته للمحاكمة الجنائية.

جلسة محاكمة الطبيب المتحرض 15 يوليو

وقررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة في «زينهم»، تأجيل جلسات محاكمة طبيب الأسنان المتحرش بالرجال، الذي اشتهر إعلاميًا بـ«الطبيب المتحرش»، إلى جلسة 15 يوليو الجاري للحكم؛ لاتهامه بالتحرش وهتك عرض 4 رجال بالقوة.