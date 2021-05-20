مصير طبيب الأسنان المتحرش في الطالبية.. عقوبته تصل للشطب من النقابة

عقوبات عدّة نص عليها قانون نقابة أطباء الأسنان، بشأن النظام التأديبي لأي طبيب لم يلتزم بآداب المهنة أو ارتكب جريمة مخلة بالشرف، ما ينطبق على الواقعة الأخيرة لطبيب أسنان تحرش بموظفة في الطالبية، وقررت النيابة العامة حبسه على ذمة التحقيقات بتهم هتك العرض، وترصد الوطن تلك العقوبات التي سيلقى الطبيب مصيره وفقا لها.

نصت المادة 50 من قانون النقابة على أن: يحاكم أمام الهيئة التأديبية كل من أخلّ من الأعضاء بأحكام هذا القانون أو بآداب المهنة وتقاليدها أو امتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو مجلس النقابة أو قرارات الجمعية بالمحافظات أو مجالس النقابات الفرعية أو ارتكب أمورا مخلة بشرف المهنة أو تحط من قدرها أهمل في عمل يتصل بمهنته.

العقوبات التأديبية

وفي المادة 51: تكون العقوبات التأديبية علي الوجه الآتي: أ: التنبيه، ب: الإنذار، جـ: اللوم، د: الغرامة حتى 100 جنيه تدفع لخزينة النقابة، هـ: الوقف لمدة لا تجاوز سنة، و: إسقاط العضوية من النقابة ويترتب على ذلك الشطب من سجلات وزارة الصحة، وفي هذه الحالة لا يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيده في النقابة، وذلك كله مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى العمومية أو الدعوى المدنية أو الدعوى التأديبية أن كان لها محل.

وأكدت المادة 52 أنّ مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية يرفع الدعوى التأديبية أمام الهيئات التأديبية المختصة.

جناية أو جنحة

وأشارت المادة 53 إلى أنّه إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة إخطار النقابة قبل البدء في التحقيق، وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية أو من يندبه أيهما من أعضاء مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية حضور التحقيق ـ ما لم تقرر سريته ـ إذا رأت النيابة أنّ التهمة المسندة لعضو النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية أبلغت نتيجة التحقيق لمجلس النقابة الفرعية للنظر في إحالته للهيئات التأديبية إذا رأى محلا لذلك، ولطبيب الأسنان الحق في حالات التقاضي المختلفة الخاصة بالمهنة طلب تدخل النقابة كطرف ثالث، ولمجلس النقابة المختص التدخل كطرف ثالث في أي دعوي أمام القضاء تتعلق بمبدأ عام يهم مهنة طب الأسنان.