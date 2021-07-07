ضبط مليون سرنجة منتهية الصلاحية قبل إعادة تدويرها داخل مصنع بطنطا

نفذت مديرية التموين بالغربية، حملة مكبرة أسفرت عن ضبط مصنع دون ترخيص لإعادة إنتاج السرنجات المنتهية الصلاحية، وتحفظت الحملة على مليون سرنجة طبية منتهية الصلاحية قبل إعادة تدويرها.

وقال محمد ابو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، في تصريح صحفي، اليوم، أنه تلقى تقريرا بشن حملة مكبرة من قسم الرقابة التموينية بالمديرية، أسفر عن ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج البلاستيك بقرية دفرة بدائرة مركز طنطا يعمل على جمع المخلفات البلاستيكية والسرنجات وأجهزة المحاليل والعمل على إعادة تدويرها وطرحها في الأسواق مجددًا.

وأوضح أن الحملة ضبطت داخل المصنع 11 شيكارة مواد خام بلاستيك زنة الشيكارة 25 كجم بوزن إجمالي 275 كجم مواد خام تدخل في صناعة البلاستيك منتهية الصلاحية طبقا للبيانات المدونة على الشكائر، وماكينة كسارة تستخدم في تكسير وإعادة تدوير البلاستيك في التصنيع، ماكينة حقن البلاستيك، مليون سرنجة وأجهزة محاليل وقطع بلاستيكية منتهية الصلاحية بغرض إعادة تدويرها واستخدامها في التصنيع مرة اخرى وطرحها في الأسواق مجددًا.

وقرر الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، في وقت سابق، غلق مركز علاج طبيعي بمركز طنطا، لتشغيله وإدارته دون ترخيص، والتحفظ على أدوية مهربة غير مصرح بها من وزارة الصحة.

وتلقى وكيل الوزارة تقريرا يتضمن تشكيل لجنة من إدارة العلاج الحر بالمديرية برئاسة الدكتور حامد محمود، والدكتور خالد اصيل مدير إدارة الصيدلة، لفحص الشكاوى المقدمة ضد المركز.

وأشار التقرير إلى أن المركز يعمل بدون تراخيص، وبدون قرار لمزاولة المهنة، إلى جانب العثور على كميات كبيرة من الأدوية يقوم صاحب المركز بالاتجار فيها، كما تم ضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة، وتم تحرير محضرا، وتحريز الأدوية.