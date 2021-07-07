83 ألف زائر في سادس أيام معرض الكتاب 2021

شهد اليوم السادس من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52، التى تقام تحت عنوان «في القراءة حياة»، زيارة 83 ألف مواطن لقاعات المعرض مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

وقال الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن الارتفاع الملحوظ في عدد الزوار جاء بعد تطبيق قرار زيادة السعة الاستيعابية إلى 70% مما يعطى توقعات بالاقبال الجماهيرى خلال المدة المتبقية خاصة فى عطلة نهاية الأسبوع.

وقررت إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، غلق باب حجز حفلات التوقيع لدور النشر، الذي يتم بالتنسيق بين الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحاد الناشرين المصريين، وإدارة مركز مصر للمعارض والمؤتمرات، اليوم في الساعة السابعة مساء.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للكتاب، أن إدارة المعرض قررت إتاحة حفلات التوقيع لكل دور النشر طوال أيام الأسبوع ما عدا أيام الخميس والجمعة والسبت التى لن يُسمح فيها لكل دار نشر سوى بـ4 ساعات كحد أقصى وذلك في الأماكن المخصصة للتوقيع خارج القاعات على أن تبدأ الحفلات من الساعة 11 صباحا وحتى 9 مساء.

وشدد على ضرورة عدم وجود الكاتب داخل القاعات أو في أجنحة دور النشر، وأن يكون التواجد في الأماكن المخصصة مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية ومنع التزاحم.

يشار إلى أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام دورته الـ52 بعنوان «في القراءة حياة»، حيث افتتح الفعاليات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، ومن المقرر أن يستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشر من 25 دولة عربية وأجنبية.

ويشهد المعرض هذا العام إطلاق مبادرة «ثقافتك كتابك» التى يخصص لها ركنا خاصا وتتراوح أسعار الكتب فيها ما بين 1 إلى 20 جنية بحد أقصى.