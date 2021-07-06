تسهيلات جديدة للجمهور.. توفير خدمة حجز التذاكر على بوابة معرض الكتاب

تواصل إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، اعتماد عدد من التسهيلات الجديدة لدخول الجمهور إلى المعرض، ومنها ما صدر مؤخرا بشأن إمكانية حجز تذاكر دخول المعرض على بوابة الدخول، تيسييرا على من يواجهون مشكلات في حجز التذاكر «أون لاين»، عبر المنصة الرقمية للمعرض، حيث يمكن للزائرين حاليا، حجز التذكرة مجانا من المكتب المجاور لبوابة 2 بالمعرض، وأى عدد متاح للفرد، من الساعة العاشرة صباحا إلى التاسعة مساء، يوميا عدا الجمعة من الواحدة ظهرا إلى العاشرة مساء، مع استمرار خدمة جز التذاكر «أونلاين»، وذلك إلى يوم 15 يوليو الجاري.

وقررت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، زيادة الطاقة الاستيعابية اليومية لزوار المعرض إلى 140 ألف زائر يوميا بما يمثل 70‎ %‎ من السعة الفعلية للقاعات بدلًا من 100 الف زائر وذلك دعمًا لدور النشر واستجابة لمطلب الناشرين.

شروط إقامة حفلات التوقيع بمعرض الكتاب:

ووجهت الوزيرة بزيادة عدد الرحلات اليومية للمدارس والجامعات بنسبة 20%، وفتح حفلات التوقيع على أن يكون الحجز عن طريق مركز مصر للمعارض وبموافقة اتحاد الناشرين المصريين بنسخة من الكتاب على أن يتم ذلك في المناطق المفتوحة ويمنع البيع فيها، كما تحدد أن تبدأ حفلات التوقيع من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 9 مساء، ولا تكون داخل الأجنحة.

ومن جانبه، أكد الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، أن تلك القرارات تأتي حرصا من الدولة على دعم صناعة النشر في مواجهة أزمة فيروس كورونا، مشددا على دور النشر ورواد المعرض بضرورة الالتزام بالقرارت الجديدة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية من مسافات التباعد الآمنة وارتداء قناع الوجه وقياس درجة الحرارة والتعقيم.

كما خصصت إدارة المعرض وبدون مقابل، سيارات كهربائية لنقل الزائرين بين الصالات المختلفة تعمل على مدار اليوم، وكذلك توفير مجموعة من المظلات خارج الصالات والمجهزة بمجموعة كبيرة من المقاعد لاستراحة الزوار.