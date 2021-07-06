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إدارة معرض الكتاب تغلق جناح «ميتا بوك» لمخالفته لوائح المشاركة

كتب:

إلهام زيدان
12:30 ص | الثلاثاء 06 يوليو 2021
معرض الكتاب 2021

معرض الكتاب 2021

أغلقت إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، «جناح ميتا بوك» لمخالفته قواعد المشاركة بالمعرض بالتحايل وعرض كتب دار «كيميت» غير المشتركة في اتحاد الناشرين المصريين إلى جانب تخزين مجموعة من كتبها بجناح إحدى الدور المجاورة لها.

وتم التحفظ على الكتب الموجودة وسيتم عرضها على لجنة فحص هذا، وقد أقر بتلك المخالفات أحد ممثلي دار كيميت الذي تسلل إلى الموقع بطريقة غير مشروعة.

وأهابت دارة المعرض بجميع دور النشر المشاركة باتباع لوائح وقوانين المشاركة في المعرض، وعدم السماح لأي جهة غير معترف بها رسميا المشاركة في أجنحتهم.

 

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