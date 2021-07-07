استجابة للمواطنين.. صيانة أعمدة الإنارة العامة بقرية «حازق» بكفر الشيخ

وجه جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، إبراهيم سليت، رئيس إدارة الإنارة العامة بالوحدة المحلية، إلى سرعة إصلاح وصيانة أعمدة الكهرباء ومراجعة كافة الأعمدة والكشافات بقرية حازق، لرفع كفاءة الإنارة العامة، حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين ورفع كفاءة الإنارة بالطريق، وذلك في إطار حرص اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على ضرورة المتابعة المستمرة لشكاوي المواطنين، والعمل على حلها في أسرع وقت لتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم، وكسب ثقتهم .

جاء ذلك في ضوء متابعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، الدورية لشكاوي المواطنين بصفحات مواقع التواصل الإجتماعي «الفيس بوك»، حيث رصد المركز الإعلامي لمركز ومدينة بيلا، شكاوى عدد من المواطنين بقرية حازق التابعة لمركز بيلا، بشأن إصلاح وصيانة أعمدة الكهرباء بالقرية.

على الفور قام فريق إدارة الإنارة العامة بالوحدة، بإجراء أعمال صيانة وإصلاح أعطال أعمدة الإنارة العامة، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، وصيانة وشد الأسلاك علي الأعمدة فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع بالقرية.

ووجه رئيس المدينة، الفنيين بإدارة الإنارة العامة بالوحدة، بتكثيف حملات الصيانة الدورية ليلًا ونهارًا لكشافات أعمدة الإنارة، وإصلاح الأعطال، والكابلات، وتأمين أعمدة الإضاءة العامة بشوارع وميادين بيلا وقراها، وذلك لتوفير السير فى طريق آمن والحد من الحوادث، تنفيذًا لتوجيهات محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بالتزامن مع أعمال الحملة التي قامت بها إدارة الإنارة العامة بالوحدة، صباح اليوم، بإجراء صيانة وإصلاح كشافات أعمدة الإنارة بعدد من شوارع المدينة.

علي الجانب الآخر، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، حملة نظافة شاملة بجميع شوارع المدينة، في الفترة المسائية، وذلك في إطار مواصلة حملات النظافة والتجميل، ونقل مخلفات القمامة أولًا بأول إلى الأماكن المخصصة لها، بالإضافة إلي رفع كافة الإشغالات والتعديات علي حرم الطريق والشوارع، وذلك تحت إشراف محمد أمير ضبعون، نائب رئيس المدينة، بمشاركة قسم النظافة العامة والإشغالات بالوحدة.

يأتي ذلك استكمالاً لجهود منظومة النظافة الدورية التي تقوم بها الوحدة خلال فترتين صباحية ومسائية يوميًا للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة، وفي إطار توجيهات محافظ كفر الشيخ، وتعليمات رئيس مدينة بيلا، بضرورة الارتقاء بمنظومة النظافة والتجميل وتكثيف الحملات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.