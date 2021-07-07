تفاصيل مزاد لبيع سيارات النيابة العامة 13 يوليو: ماركات مختلفة

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، عن مزاد لبيع سيارات النيابة العامة من أنواع «بيك اب»، وملاكي، وميكروباص، ونقل، وموتوسيكل، وتروسيكل، وماركات شيفورليه، وتويوتا، وداتسون، ونيسان، ومازدا، وهيونداي، وسوزوكي، ومرسيدس، وجراند شروكي، وبيجو، وشاهين، وهوندا، ودايو، ونصر، وكيا، وفيات، وميتسوبيشي، واوبل، وتاتا، ودودج، ولادا، ورينو، وحلاوه، ودايون، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 13 يوليو.

تفاصيل مزاد 13 يوليو لبيع سيارات النيابة العامة

وتقام جلسة المزاد بقاعة النادي المصري القاهري بمنطقة عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، الساعة 12 ظهرًا، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي الدقي وسعرها 400 جنيه، بالإضافة إلى الرسوم والدمغات المقررة طبقا لقرار الدكتور وزير المالية رقم 2 لسنة 2019 تنفيذا للقانون رقم 16 لسنه 2018.

10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد

ووفق البوابة الإلكترونية التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية يدفع المتقدم 10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد، ويكون البيع دون عمولة والمعاينة أساس البيع، ويجب شراء كراسة الشروط شرطًا لدخول المزاد وأن تكون بصحبة المتزايد وقت دخول قاعة المزاد، ويُدفع 30% من السعر الإجمالي فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يومًا، ويكون البيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة المواصفات.

وأشارت الهيئة إلى أنّه حال عدم رسو أي مجموعة من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين، وخصم التأمين من سعر السيارة حال رسو «اللوط» على المشترك.

يذكر أن الهيئة العامة للخدمات الحكومية قد أعلنت أيضًا عن مزاد 12 يوليو لبيع سيارات وموتوسيكلات نيابات وجهات حكوميه ماركات (حلاوه، ودايون، وجاوا، وسي زد، وهوندا، وهوجانج، وجاجون، وMZ، واسكاى، وجلاكسي، وهانكو، وهاجيسون، وCMG، وفيسبا، وانتوس، وسوزوكي، وسوبيجي، وبيتش باجي، وميني باص تويوتا، ومازدا بيك اب، وداتسون، ونصر 125، واوبل، وريجاتا، وفيات 131، ونصر 128)، إضافة لبيع بضائع جهات حكومية تشمل حديد وصاج خردة وأجهزة تكييف.