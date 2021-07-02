تعرف على تفاصيل مزاد 12 يوليو لبيع سيارات «نيابات وجهات حكومية»

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، مزاد بيع سيارات وموتوسيكلات نيابات وجهات حكومية، يوم 12 يوليو الحالي، حيث تقام جلسة المزاد بقاعة النادي المصري القاهري بمنطقة عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، الساعة 12 ظهرًا، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي الدقي وسعرها 400 جنيه، بالإضافة إلى الرسوم والدمغات المقررة طبقا لقرار الدكتور وزير المالية رقم 2 لسنة 2019 تنفيذا للقانون رقم 16 لسنه 2018.

تفاصيل مزاد 12 يوليو

وأوضحت الهيئة العامة للخدمات الحكومية وفق البوابة الإلكترونية التابعة لها، تفاصيل مزاد 12 يوليو على النحو التالي:

أولًا- يشمل سيارات وموتوسيكلات نيابات وجهات حكوميه ماركات «حلاوه، دايون، جاوا، سي زد، هوندا، هوجانج، جاجون، MZ، اسكاى، جلاكسي، هانكو، هاجيسون، CMG، فيسبا، انتوس، سوزوكي، سوبيجي، بيتش باجي، ميني باص تويوتا، مازدا بيك اب، داتسون، نصر 125، اوبل، ريجاتا، فيات 131، نصر 128، ريتمو، بلونيز، شيفورليه، نيفا».

تانياً: بضائع جهات حكومية تشمل حديد وصاج خردة وأجهزة تكييف.

10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد

ويدفع المتقدم 10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد، ويكون البيع دون عمولة والمعاينة أساس البيع، ويجب شراء كراسة الشروط شرطًا لدخول المزاد أولًا، وأن تكون بصحبة المتزايد وقت دخول قاعة المزاد، ويتم دفع 30% من السعر الإجمالي فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يومًا، ويكون البيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة المواصفات.

وأشارت الهيئة إلى أنّه حال عدم رسو أي مجموعة من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين، وخصم التأمين من سعر السيارة حال رسو «اللوط» على المشترك، كما أهابت الهيئة بجميع المتزايدين اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء المزاد، طبقًا لشروط وزارة الصحة والسكان لمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد.