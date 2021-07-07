أخبار قنا اليوم.. جهود لكشف غموض جثة «طفل المقابر» و200 عمود لأبو حزام

تشهد محافظة قنا، أخبار وأحداث كثيرة خلال اليوم، فمن أخبار قنا اليوم، قيام الأجهزة الأمنية في مديرية أمن قنا، بتكثيف الجهود لكشف ملابسات العثور على جثة طفل محروقة داخل مقابر المعنا، واستمرار قيادات المحافظة من نواب ورجال المصالحات في تكثيف الجهود لحل الخلافات الثأرية في القرية، على خلفية مقتل 11 شخصا في الاشتباكات الأخيرة، فيما تعمل مديرية التربية والتعليم على إنهاء كل الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة 2021، من الانتهاء من الاستراحات للمراقبين والملاحظين، وترطيب الكاميرات للفصول وهي اللجان المقرر فيها الامتحان.

أخبار قنا اليوم.. الأمن يكشف هوية الطفل المجهول

استطاعت الأجهزة الأمنية كشف هوية الطفل الذي عثر على جثته متحللة، أمس، داخل جبانة قرية المعنا، وتبين أن الطفل يدعى، محمد رجب أبو الفضل، 10 سنوات من قرية دندرة التابعة لمركز قنا.

وهذا الخبر الأهم في أخبار قنا اليوم، والتي يبحث أهالي قنا لمعرفة ملابسات الحادثة، حيث تكثف مباحث بندر قنا، من جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة طفل محروق مجهول الهوية عاريا تماما، داخل مدافن المنطقة.

وبحسب مصدر أمني، فإن الطفل مبلغ بغيابه من 4 أيام، من يوم الجمعة الماضية عقب الصلاة، وتقدمت أسرته ببلاغ للشرطة.

وحرر محضر الحادث، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

أخبار قنا.. تركيب 200 عمود للطريق الرئيسي لقرية أبو حزام وحمردوم

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة نجع حمادي، التابعة لها قرية أبو حزام وقرية حمردوم إحدى قرى الجبل الشرقي، عن البدء في تركيب 200 عمود كهرباء على الطريق الرئيسي.

وقال عبداللاه خبير، رئيس مركز ومدينة نجع حمادي، إن هناك اهتمام كبير من قبل المحافظ وجميع قيادات المحافظة، لتلبية كل طلبات أهالي قريتي أبو حزام حمردوم، منها إعادة المصالح الحكومية من مدارس ومسجد وكل ما يخدم المواطنين.

ويبحث الأهالي عن أخبار قنا في مذبحة أبو حزام، عقد قيادات المحافظة من نواب ولجان مصالحات، لقاءات مع رموز قرية أبو حزام لوأد الفتنة على خلفية مقتل 11 قتيلا من 5 عائلات في الخصومة الأخيرة بين العوامر والسعدية.

أخبار قنا.. التعليم تنتهي من الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة

أنهت مديرية التربية والتعليم استعداداتها الخاصة بتجهيز استراحات ولجان امتحانات الثانوية العامة لعامة 2021.

وبحسب إحصائية رسمية أن عدد طلاب الثانوية العامة بالمحافظة يبلغ 17 ألفا و128 طالب وطالبة، منهم 9557 طالبا وطالبة بالقسم العلمي علوم، و1661 طالبا وطالبة علمي رياضة، و5910 طالبات وطالبة بالقسم الأدبي، موزعين على 60 لجنة عامة بنطاق 9 إدارات تعليمية في شمال وجنوب المحافظة.

وقال الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إنه تم تجهيز وإعداد 41 استراحة خاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وتم تزويدها بجميع الوسائل المعيشية اللازمة، فضلا عن تجهيز مركز توزيع الأسئلة ومراجعة أنظمة ووسائل الأمان به، وتركيب الكاميرات داخل اللجان، مؤكدا على توفير المناخ الملائم لكل القائمين على العملية الامتحانية، وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية لمجابهة فيروس كورونا.