آخر أخبار كورونا في مصر.. ارتفاع وفيات أسوان وانخفاض إصابات قنا

في رصد لـ آخر أخبار كورونا في مصر، شهدت أعداد وفيات كورونا بعزل «أسوان التخصصي» ارتفاعا، حيث سجلت 28 حالة في 5 أيام، فيما انخفضت أعداد الإصابات كورونا في محافظة قنا، والتي أرجعها وكيل وزارة الصحة بالمحافظة لجهود الفرق الطبية ووعي المواطنين، كما سجلت محافظة القليوبية 64 حالة إصابة بكورونا و10 حالات وفيات، وتلقي اللقاح 17951 شخصا، وأعلنت مديرية الصحة بالدقهلية أنها تابعت حوالي 11 ألفا و250 حالة عزل منزلي، وشفاء حوالي 10 آلاف و75 حالة منذ بداية المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي لفيروس كورونا سواء بزيارات منزلية أو عن طريق الاتصال التليفوني.

ارتفاع أعداد الوفيات بكورونا في أسوان

سجلت البيانات والتقارير الرسمية داخل مستشفى أسوان التخصصي، ارتفاعا ملحوظا في حالات الوفاة بكورونا داخل وحدة العزل، وحصلت «الوطن» على صورة منها، وتبين وفاة 28 حالة خلال الأيام الـ5 الماضية بمعدل يزيد عن 5 وفيات يوميا، وكانت النسبة تراجعت في الأسابيع الـ4 الأخيرة، ووصلت لـ3 حالات وفاة يوميا، فشهدت أقسام مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة، وفاة 28 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، مقسمة كالتالي: 9 حالات وفاة بسبب كورونا داخل أقسام المستشفى، و16 حالة وفاة لأسباب مضاعفات أخرى، و3 حالات وفاة داخل المستشفى لم يمر على دخولها 24 ساعة.

تراجع أعداد الإصابات في قنا

وفي المقابل أكد الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا في المحافظة، في انخفاض مستمر، وتراجع أعداد حالات العزل، سواء في المستشفيات أو بالمنازل، وبلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعزل منزلياً، بلغ 591 حالة، يتلقون العلاج، موضحاً أن النسب انخفضت بنسبة تصل إلى 40% عن معدل الذروة، التي وصلت وسجلتها كشوف المديرية بمعدل 1000 حالة، وذلك بفضل جهود الفرق الطبية ووعي المواطنين، ومن خلال الفرق المجتمعية التي أطلقتها وزارة الصحة في محافظات مصر.

64 إصابة جديدة في القليوبية

وأعلنت مديرية الصحة بالقليوبية عن تسجيل المحافظة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 64 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بجانب 7 حالات من خارج المحافظة، بالإضافة إلى تسجيل 10 حالات وفاة إثر مضاعفات فيروس كورونا المستجد بالمستشفيات، حيث سجل مستشفى كفرشكر المركزي 3 حالات وفاة، وقليوب التخصصي والخانكة المركزي، حالتين لكل منهما، وناصر العام وبنها التعليمي وعزل قها بحالة واحدة لكل منهما، ليصل عدد المتوفين جراء كورونا في المحافظة منذ بدء الجائحة وحتى الآن 1443حالة وفاة.

وبحسب البيان فإن المتوفين 6 سيدات و4 رجال، تراوحت أعمارهم مابين 40 و75 عاما من مراكز الخانكة وكفرشكر وشبين القناطر وغرب شبرا وبنها والقناطر الخيرية، وبلغ إجمالي المواطنين الذين تلقوا لقاح كورونا منذ بدء التطعيم وحتى الآن، 17951 جرعة أولى، و3364 جرعة ثانية في 9 مراكز مخصصة لحقن اللقاح على مستوى المحافظة.

11 ألف حالة عزل منزلي في الدقهلية

وفي الدقهلية قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، إن نسب التعافي بين مرضى فيروس كورونا المستجد، ارتفعت بعد المتابعة الدورية لهم سواء بزيارات منزلية أو عن طريق الاتصال التليفوني، حيث تم متابعة حوالي 11 ألفا و250 حالة عزل منزلي من بداية المبادرة، وخروج وشفاء حوالي 10 آلاف و75 حالة وتم تحويل عدد حوالي 562 حالة للمستشفيات حيث تم تلقيهم العلاج اللازم طبقا لبروتوكول العلاج لوزارة الصحة، كما تم توزيع 1100 جهاز قياس الأكسجين.