متهم في قبضة الشرطة واثنان هاربان.. تفاصيل التحرش بـ«سيدة الطالبية»: قاومتهم فضربوها

في واقعة تحرش جديدة، تعرضت لها هذه المرة سيدة في أحد شوارع منطقة الطالبية فيصل، التابعة لمحافظة الجيزة، فيما عرفت إعلاميًا باسم «سيدة الطالبية»، رصدتها إحدى كاميرات المراقبة الموجودة في موقع الحادث، وكان المتهمون فيها 3 أشخاص، قالت المجني عليها إنهم تحرشوا بها وبزوجة شقيقها التي كانت معها في نفس الوقت، وعندما قاومتهم اعتدوا عليها بالضرب.

بلاغ من «سيدة الطالبية» ضد المتهمين الثلاثة

بعد وقوع الحادث الذي وثقته إحدى كاميرات المراقبة الموجودة في الشارع، توجهت المجني عليها، وتدعى «هناء.م»، إلى ديوان قسم بولاق الدكرور، حيث دائرة القسم، وتقدمت ببلاغ ضد 3 أشخاص، اتهمتهم بالتحرش بها في أحد شوارع منطقة الطالبية فيصل، وتعرضهم لها لفظًا وفعلا، وقيامهم بملامسة أماكن في جسدها، وعندما حاولت مقاومتهم تعرضوا لها بالضرب.

الشرطة تجري تحرياتها حول الواقعة

بعد تلقي البلاغ، قام رجال المباحث في قسم بولاق الدكرور بعمل تحريات حول الواقعة، وبعد مراجعة الكاميرات الموجودة في مكان الحادث، والاستماع إلى أقوال شهود العيان من سكان الشارع، توصلت التحريات إلى صحة الواقعة.

وتكثف رجال المباحث جهودهم في محاولة للكشف عن هوية المتهمين الثلاثة، وتم بالفعل تحديد هويتهم.

القبض على أحد المتهمين

بعدما تمكنت قوات الأمن من تحديد هوية المتهمين الثلاثة، وبعد تقنين الإجراءات وعمل الأكمنة اللازمة، تم إلقاء القبض على أحدهم، وتم اقتياد المتهم إلى ديوان قسم بولاق الدكرور، وبمواجهته بأقوال المجني عليها، وبما توصلت إلى تحريات رجال المباحث، اعترف بجريمته.

تم تحرير محضر بالواقعة، أثبت فيه أقوال المجني عليها، كما أثبت فيه أقوال المتهم وما توصلت إليه التحريات، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، وتكثف قوات الأمن الآن من جهودها؛ لإلقاء القبض على الاثنين الآخرين.