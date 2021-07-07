التحريات: صاحب الفيديوهات المخلة بالمنيا طبيب استأجر شقة لنزواته

كشفت تحريات المباحث عن أن صاحب مقاطع الفيديو المخلة مع مجموعة من السيدات في محافظة المنيا، يعمل طبيبًا، وأنه استأجر شقة في مركز بني مزار لممارسة نزواته بعيدًا عن مسكن الزوجية.

وأفادت التحريات بأن المتهم تمكن من إقامة علاقات مع عدد من السيدات يزيد عددهن عن 12 سيدة، وأن الطبيب تمكن من تصوير علاقاته «فيديو» وكان يخفي وجوه السيدات، وأن عدد الفيديوهات التي نجح في تصويرها تصل لنحو 18 مقطع فيديو، وأن الطبيب المتهم كان يحتفظ بها على هاتفه حتى فوجئ بنشرها على منصة «تويتر» من قبل أشخاص ساوموه على مبالغ مالية.

وأضافت التحريات: «أن الطبيب صاحب الفيديوهات كان يلتقى مع صديقاته داخل الشقة، وأن العلاقات كانت بالتراضي بحسب الفيديوهات التي حجبتها مباحث الإنترنت لاحتوائها على مشاهدة مخلة بالآداب العامة، وأنه بفحص تلك الفيديوهات تبين أن العلاقة بين الطبيب والسيدات اللاتي لم يتم التعرف عليهن لعدم ظهور وجوههن حضرن بمحض إرادتهن.

ملاحقات للطبيب الهارب

وأوضحت التحريات: أن أجهزة الأمن تلاحق الطبيب الهارب تمهيدًا للقبض عليه بعد أن تم القبض علي 4 شباب بتهمة الابتزاز ونشر فيديوهات الطبيب حيث تم مساومته على مبلغ مالي كبير «نحو مليون جنيه»، نظير التراجع عن نشر الفيديوهات لكن الطب لم يستجب لهم.

بينما استمعت النيابة العامة لأقوال المتهمين الذين أكدوا أنهم لجأوا إلى نشر الفيديوهات بقصد الانتقام من الطبيب المتهم عن طريق فضحه على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تحفظت أجهزة الأمن على الفيديوهات وأرسلتها إلى النيابة العامة لفحصها كما قررت النيابة انتداب لجنة متخصصة للتأكد من صحة الفيديوهات.