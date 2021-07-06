غدا.. التقديم لتنسيق الأول الثانوي والتعليم الفني في المنيا إلكترونيا

أعلنت إدارة العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم في المنيا، عن انتهاء الوزارة من ميكنة أعمال تنسيق الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدارس الثانوية العامة وكذلك مدارس التعليم الفني.

وأكدت وزارة التربية والتعليم في خطاب أرسلته لمديريات المحافظات، أنه على مديرى إدارات التعليم العام والفنى المسئولين عن لجنة التنسيق بالمديرية التواصل مع مدير إدارة الإحصاء بالمديرية لاستلام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بهم للدخول لنظام إدارة التنسيق الإلكتروني وتسجيل الحد الأدنى للقبول بالمدارس على مستوى الإدارات التعليمية مع متابعة أعمال التقدم للتنسيق والقبول بمدارس التعليم العام والفني وفقا للإجراءات المتبعة، مع توجه الطلاب للتقدم للتنسيق بالمدارس الثانوية العام والفني إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني المعد لذلك بداية من غدا الأربعاء 7 يوليو الجارى.

وأكدت الوزارة على المدارس الثانوية العامة والفنية ضرورة البت في قبول طلبات الطلاب للتنسيق بالمدارس إلكترونيا، وفق الحد الأدنى للقبول بالمدارس حسب القواعد المعمول بها.

يشار إلى أن مديرية الصحة بالمنيا، أعلنت عن فتح باب القبول بمدارس التمريض بالمنيا، بدءا من غدا الأربعاء 7 يوليو.

وأوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن فتح باب القبول بمدارس التمريض للعام الدراسي 2021/ 2022، سيبدأ من الاربعاء 7/7/2021 ويستمر حتى الإثنين 12/7/2021وذلك للمجموع من 280 حتى 275، ومن يوم الثلاثاء13/7/2021 حتى يوم الأحد 18/7/2021 للمجموع 274.5 حتى 269، مشيراً الى أنه سيتم النزول بالدرجات في حالة عدم استكمال الاعداد المطلوبة.

وأوضحت الدكتورة هبة لبيب، مدير إدارة التدريب والمدارس، أنه سيتم تسليم ملفات القبول ورقيا بالمدرسة التابع لها جغرافيا، وذلك بعد التقديم الكترونياً، واضافت أنه تمت موافقة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على استثناء أبناء شهداء الواجب الوطني من (الجيش، والشرطة، والجيش الأبيض)، من جميع شروط القبول عدا الكشف الطبي مع إحضار ما يثبت الوفاة أثناء تأدية الواجب الوطني بشهادة معتمدة ومختومة.