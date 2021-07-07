تكريم شعبي ورسمي في 4 سنوات.. أحمد منسي «سيرته حيّة» (صور)

7/7/2017 تاريخ مميز شهد بطولة قائد عسكري يتحاكى بسيرته الجميع، ليس من اسمه نصيب، فـ«أحمد منسي» لم يُنس يومًا، هو قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في مثل هذا اليوم رفقة أفراد كتيبته، في أثناء معركة «كمين البرث» مع العناصر الإرهابية في سيناء، ولم يمر عام منذ وفاته دون حدث يخلّد ذكراه، حتى ظهر شقيقه أمس من أمام المؤسسة الخيرية التي تحمل اسم الشهيد أحمد صابر منسي، في مدينة العاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية.

لا يمر عام دون تخليد لاسم أحمد منسي وكتيبة كمين البرث

مطلع العام الحالي، أطلقت الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب اسم «الشهيد العقيد أحمد منسي» على الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، وفاءً ودعمًا لأهالي الشهداء وأسرهم، ووقع الاختيار على الشهيد منسي بعد مراحل تصويتية مختلفة، نفذت على مدار 11 ساعة، وجاء اختيار أحمد منسي من بين 150 مرشحا.

وفي العام 2020، حُبست أنفاس المصريين وهم يشاهدون ملحمة مسلسل الاختيار الدرامية التي عرضت في رمضان 2020، بطلها الشهيد أحمد منسي والكتيبة 103، وكان محاكاة للأجواء التي عايشتها الكتيبة في شمال سيناء، خاصة الحلقة 28 من مسلسل الاختيار، التي ذرف فيها ملايين المصريين الدموع، بيننا يعايشون واقعة كمين البرث، العملية التي وقعت فجر 7 يوليو 2017، واستشهد فيها العقيد منسي وآخرون من أبطال الكتيبة.

لم يكن ذلك الاختفاء الوحيد في 2020، إذ أطلقت محافظة الإسكندرية اسم الشهيد «منسي» على ميدان السيوف شماعة (ميدان المطافي)، ودشنت أسرته وأصدقائه مؤسسة خيرية مخصصة لأعمال الخير تحمل اسم مؤسسة الشهيد أحمد منسي الخيرية.

في الأعوام السابقة كان الاحتفاء المعنوي نابع من الشعب المصري، في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي استضافتها مصر، اتفقت الجماهير على الهتاف للشهيد أحمد المنسي ورفاقه من الكتيبة 103 صاعقة في الدقيقة 77 من عمر مباراة مصر والكونغو، على اعتبار أنّه «رمز الشهداء»، وفي مارس 2019، افتتح اللواء مصطفى عبية رئيس مركز ومدينة منيا القمح، النصب التذكاري لتمثال الشهيد.

وفي العام 2018 أطلق اسمه على مدرسة في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، مسقط رأسه، وافتتحت الإدارة التعليمية عام 2018 مدرسة الشهيد العقيد «أحمد صابر منسي التجريبة».

أما في العام 2017، نظم مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان سرادق عزاء شعبي له، وبعدها بنحو عام أطلقت محافظة الشرقية، بطولة الشهيد عقيد أحمد صابر منسي للشطرنج.