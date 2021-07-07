شعبة اللحوم: تراجعات غير مسبوقة فى الأسعار العام الجارى مقارنة بـ2018

شهدت أسعار لحوم عيد الأضحى تراجعات غير مسبوقة العام الجارى بالمقارنة بعام 2018 «خلال 3 سنوات»، حيث كشفت تقارير صادرة عن الغرف التجارية حصلت «الوطن» على تفاصيلها، عن أن كيلو اللحم الجاموسى «قائم» يباع حاليا فى عيد الأضحى بـ52 جنيه مقابل 58 جنيها عام 2018 أى بفارق 6 جنيهات فى الكيلو، فيما بيع اللحم البقرى «قائم» بسعر 58 جنيها مقابل 65 جنيها للكيلوجرام، وبيع الخراف الضأن الذكر بـ70 جنيه مقابل 70 جنيها عام 2018، وسجل اللحم الجملى الصغير سعر 50 جنيها مقابل 65 جنيها أى بتراجع 15 جنيها للكيلو الواحد.

وقال محمد شرف، رئيس شعبة اللحوم بالغرف التجارية، إن هناك اختلاف فى أسعار اللحوم داخل المحافظة الواحدة وحسب المنطقة وبين المحافظات المصرية وبعضها، كما أن هناك اختلاف بين أسعار السلاسل وبعضها بالإضافة إلى اختلاف الأسعار أيضا بين محلات الجزارة.

وأوضح شرف فى تصريحات لـ«الوطن»، أن الإنتاج المحلى لا يغطى الاستهلاك حيث توجد فجوة تقدر بنحو 60% يتم استرادها من الخارج، لافتا إلى أن انخفاض أعداد «المارينو والبارقى» ساهم فى رفع الأسعار، موضحا أن حجم الاستهلاك يقدر بنحو مليون طن سنويا يتزايد فى عيد الأضحى ليصل إلى مليون و250 طن.

وتابع: «أن الطلب يرتفع فى عيد الأضحى بنسبة 50% يقوم الاستيراد بسد تلك الفجوة»، مشيرا إلى ارتفاع أسعار اللحوم الجاموسى بالمقارنة بالعام الماضى «قائم» من 50 لـ52 جنيها، واللحم البقرى يباع بسعر 58 مقابل 55 جنيها العام الماضى فيما يباع اللحم البقرى بسعر 70 مقابل 65 جنيها وتباع الخراف بـ70 جنيه مقابل 65 جنيها ويباع الجملى الصغير بسعر 50 مقابل 48 جنيها.

واستطرد: «أن التجار في انتظار الفرج وإقبال المواطنين علي شراء الأضحيات حيث وضعوا مبالغ كبيرة في تجارة اللحوم الحية هذا العام من خلال شراء أعداد كبيرة من الخراف والعجول»، مضيفا: «توافد عدد من المواطنين ورجال الأعمال على التعاقد على الأضحية وترك «العربون» حيث تشير تلك التعاقدات إلى تراجع فى شراء الأضاحى يقابلة تراجع فى نصيب المواطن من الأضحية ليقل من 2 كيلوجرام إلى نحو نصف كيلوجرام».

ومن جانبة قال محمد فوزى، رئيس شعبة الفراشة بغرفة القاهرة: «لن تقام شوادر هذا العام وهناك اكتفاء بالذبح داخل المحلات نتيجة ضعف الإقبال على الأضاحى، موضحا أن انتشار أكشاك بيع اللحوم ساهم أيضا فى تراجع الطلب على الفراشة».