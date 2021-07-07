عدد سكان مصر قنبلة موقوتة.. 13.2 ألف مولود في يومين

بعد مرور يومين من إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والأحصاء أن عدد سكان مصر بلغ 102 مليون نسمة، أصبح عدد السكان 102 مليون و13ألفًا و256 نسمة، بزيادة 13256 نسمة خلال 48 ساعة، وهو مؤشر على أن معدل الزيادة الطبيعية في السكان بلغ 276.16 مولود لكل ساعة، ما يعادل 4.6 مولود في الدقيقة، أي 0.76 مولود في الثانية الواحدة.

عدد سكان مصر ارتفع إلى 102.13 مليون نسمة في 48 ساعة

وأعلنت الساعة السكانية الإلكترونية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد سكان مصر وصل ظهر اليوم الأربعاء، إلى 102 مليون و13 ألفًا و256 نسمة، بينما سجلت الساعة أن عدد سكان مصر، منذ يومين، وتحديدا ظهر يوم الاثنين الماضي بلغ 102 مليون نسمة، أي أن هناك زيادة بلغت 13256 نسمة في 48 ساعة .

الساعة السكانية ترصد عدد سكان مصر اليوم الاربعاء

ورصدت الساعة السكانية عدد سكان مصر في المحافظات على النحو التالي:

1- عدد سكان محافظة القاهرة 10.042.669 مليون نسمة.

2- عدد سكان محافظة الجيزة 9.251.288 مليون نسمة.

3- عدد سكان محافظة الشرقية 7.685.662 مليون نسمة.

4- عدد سكان محافظة القليوبية 5.982.549 مليون نسمة.

5- عدد سكان محافظة البحيرة 6.675.919 مليون نسمة.

6- عدد سكان محافظة المنيا 6.03.308 مليون نسمة.

7- عدد سكان محافظة سوهاج 5.545.315 مليون نسمة.

8- عدد سكان محافظة الغربية 5.310.103 مليون نسمة.

9- عدد سكان محافظة الاسكندرية 5.441.497 مليون نسمة.

10- عدد سكان محافظة الدقهلية 6.980.296 مليون نسمة.

11- عدد سكان محافظة المنوفية 4.607.171 مليون نسمة.

12- عدد سكان محافظة كفر الشيخ 3.612.294.

13- عدد سكان محافظة دمياط 1.584.992 مليون نسمة.

14- عدد سكان محافظة بني سويف 3.461.096 مليون نسمة.

15- عدد سكان محافظة الفيوم 3.939.201 مليون نسمة.

16-عدد سكان محافظة أسيوط 4.848.497 مليون نسمة.

17- عدد سكان محافظة قنا 3.526.841 مليون نسمة.

18- عدد سكان محافظة الأقصر1.364.590 مليون نسمة.

19- عدد سكان محافظة أسوان 1.629.662 مليون نسمة.

20- عدد سكان محافظة الاسماعيلية 1.410.742 مليون نسمة.

21- عدد سكان محافظة بورسعيد 780.822 ألف نسمة.

22- عدد سكان محافظة السويس 773.912 ألف نسمة.

23- عدد سكان محافظة مطروح 503.625 ألف نسمة.

24- عدد سكان محافظة شمال سيناء 450.528 ألف نسمة.

25-عدد سكان محافظة البحر الأحمر 393.031 ألف نسمة.

26- الوادي الجديد 263.138 ألف نسمة.

27-عدد سكان محافظة جنوب سيناء 112.192 ألف نسمة.

عدد سكان مصر وصل إلى 100 مليون نسمة في 11 فبراير 2020

يذكر أن عدد سكان مصر وصل إلى 100 مليون نسمة في 11 فبراير 2020، وفق ما أعلنه اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مؤتمر صحفي آنذاك.