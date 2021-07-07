خبير دولي: عملية إنقاذ إيفرجيفن معجزة لم تحدث في التاريخ

قال الربان منتصر السكري، الخبير الدولي في مجال النقل البحري، إنّ التسوية بين هيئة قناة السويس والشركة المالكة لسفينة إيفرجيفن ودية وعادلة، وترضي جميع الأطراف المشتركة في هذه الأزمة المعقدة، التي أدت لغلق الممر الملاحي للقناة وتوقف الحركة الملاحة الدولية عبر القناة 6 أيام، ما أثر بالسلب على الاقتصاد العالمي.

وأضاف السكري، خلال كلمته في حفل توقيع عقد اتفاق التسوية بين هيئة قناة السويس والشركة المالكة للسفينة، اليوم، أنّ رئيس هيئة قناة السويس حكيم، وقاد عملية الإنقاذ بمهارة واحترافية شديدة، ووجوده المستمر لمدة 6 أيام بين مجموعة العمل التي تولت مهمة الإنقاذ، كان له أثر كبير لرفع الروح المعنوية لفريق العمل والعاملين بالهيئة.

وأشار إلى أنّ الأثر الإيجابي البالغ والفعال في هذه الملحمة البطولية، كان المتابعة المستمرة والاطمئنان على سير عملية الإنقاذ على مدار 24 ساعة يوميا من جانب الرئيس السيسي، ما شجّع ورفع معنويات فريق العمل من رجال الهيئة لإنجاز هذا العمل العظيم.

وأكد أنّ الله كلل جهود فريق الإنقاذ بالهيئة بالنجاح الباهر المتفرد الذي شهد العالم أجمع، بأنّه معجزة بحرية لم تحدث في تاريخ النقل البحري، خاصة أنّ التعويم والإنقاذ تم بالكراكات والغطس العميق، وباحترافية شديدة وحسابات معقدة أدت لإنقاذها.