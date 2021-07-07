السفينة الجانحة تغادر قناة السويس اليوم بعد انتهاء الأزمة 

تشهد قناة السويس تحرك السفينة الجانحة في «ايفرجيفن»، بعد دقائق قليلة من البحيرات المرة إلى وجهتها بميناء «روتردام»، في هولندا.

تسليم الربان قرار رفع الحجز التحفظي

وتوجه مُحضر من محكمة الإسماعيلية الاقتصادية عصر أمس الثلاثاء إلي منطقة البحيرات المرة القريبة من مدينة فايد، لإخطار ربان السفينة والطاقم المتواجد عليها برفع قرار الحجز التحفظي عليها.

وأمرت المحكمة الإقتصادية بالإسماعيلية أمس الثلاثاء برفع الحجز التحفظي علي السفينة البنمية الجانحة في قناة السويس، وقالت مصادر بهيئة قناة السويس إن الهيئة تقدمت بطلب رسمي للمستشار عمر القاضى، رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، لرفع الحجز التحفظي، على سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN، وأضافت المصادر أنه تم الوصول إلى اتفاق نهائي بين الهيئة والشركة المالكة للسفينة.

مؤتمر صحفي لتحرك السفينة الجانحة اليوم

وأعلنت هيئة قناة السويس في بيان رسمي أن السفينة البنمية الجانحة ستتحرك اليوم الأربعاء وتغادر قناة السويس بعد التوصل إلى إتفاق نهائي مع الشركة المالكة للسفينة.

وأكد بيان رسمي لهيئة قناة السويس أن الفريق أسامة ربيع سيوقع عقد التسوية مع الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN بحضور عدد من السفراء والشركاء الدوليين، الأربعاء بمبنى المارينا الجديد شرق قناة السويس في تمام الحادية عشرة صباحا وسيتم تصوير مغادرة السفينة من موقع الإحتفالية، وعقد مؤتمر صحفي للفريق لإعلان تفاصيل التوقيع.

وعلمت «الوطن»، من مصادر بالهيئة أن التوقيع سيحضره السفير الياباني والقنصل الهندي وبعض الشخصيات الدبلوماسية الأخرى.