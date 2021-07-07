حددت سكة حديد مصر مواعيد قطارات عيد الأضحى 2021، والتي تبدأ أولى رحلاتها في 15 يوليو الجاري، موضحة أن جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية جرى صيانتها وتجهيزها، قبل انطلاق الرحلات، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، وحركة مسير القطارات، مؤكدة أنه جار الدفع بـ170 قطارا إضافيا استعدادا لجميع رحلات عيد الأضحى، لاستيعاب جموع الركاب المسافرين.

سكة حديد مصر مواعيد قطارات عيد الأضحى 2021: لا يوجد أى تعديلات على قيام الرحلات

وقالت سكة حديد مصر، إن مواعيد قطارات عيد الأضحى 2021، لا يوجد بها أي تعديلات على قيام الرحلات، سواء لأهالي الوجه البحري أو القبلي، مؤكدة أن هناك رقابة صارمة على جميع شبابيك التذاكر بالمحطات الرئيسية لمواجهة السوق السوداء، منوهة بأنه يمكن صرف 4 تذاكر لكل راكب بموجب بطاقة الرقم القومي.

سكة حديد مصر مواعيد قطارات عيد الأضحى 2021: انطلاق أولى الرحلات 15 يوليو الجاري

1- القطار 934، الإسكندرية / الأقصر، VIP يتحرك من القاهرة الساعة 01:10 بعد منتصف الليل.

2- القطار 1902، القاهرة / أسوان، الساعة 00:20 بعد منتصف الليل.

3- القطار 980، VIP القاهرة / أسوان، الساعة 8:00 صباحا.

4- القطار 978، VIP القاهرة / أسيوط، الساعة 6:30 صباحا.

5- القطار 982، القاهرة / أسوان، الساعة 12:00 ظهرا.

6- القطار 2010، القاهرة / أسوان، الساعة 10:00 صباحا.

7- القطار 186، مختلط «مكيف - مميز»، بورسعيد / سوهاج، الساعة 13:30 مساء.

8- القطار 986، القاهرة / الأقصر، الساعة 13:00 مساء.

9- القطار 990، القاهرة / سوهاج، يتحرك من القاهرة الساعة 16:00 مساء.

10- القطار 970، بورسعيد / سوهاج، الساعة 14:00 مساء.

11- القطار 2006، VIP القاهرة / أسوان، الساعة 17:15 مساء.

12- القطار 2012، القاهرة / أسوان، الساعة 17:30 مساء.

13- القطار 872، القاهرة / أسيوط، الساعة 17:45 مساء.

14- القطار 988، القاهرة / أسوان، الساعة 19:00 مساء.

15- القطار 84، نوم، القاهرة / أسوان، الساعة 19:20 مساء.

16- القطار 86، نوم، القاهرة / أسوان، الساعة 19:45 مساء.

سكة حديد مصر مواعيد قطارات عيد الأضحى 2021: صرف 4 تذاكر لكل راكب بموجب بطاقة الرقم القومي

17- القطار 934، الإسكندرية / أسوان، الساعة 22:00 مساءً.

18- القطار 930، الإسكندرية / القاهرة، الساعة 20:10 مساءً.

19- القطار 2008، VIP، الإسكندرية / أسوان، الساعة 20:00 مساءً.

20- القطار 926، VIP مباشر دون توقف في المحطات، الإسكندرية / القاهرة، الساعة 19:00 مساء.

21- القطار 928، الإسكندرية / القاهرة، الساعة 18:00 مساءً.

22- القطار 118، مختلط «مكيف - مميز»، الإسكندرية / القاهرة، الساعة 17:20 مساء.

23- القطار 88، الإسكندرية / أسوان، الساعة 17:00 مساء.

24- القطار 196، مختلط «مكيف - مميز»، الإسكندرية / الفيوم، الساعة 15:40 عصرا.

25- القطار 922، الإسكندرية / القاهرة، الساعة 15:30 عصرا.

26- القطار 902، الإسكندرية / القاهرة، الساعة 6:00 صباحا.

27- القطار 906، VIP مباشر دون توقف خلال المحطات، الإسكندرية / القاهرة، الساعة 7:00 صباحا.

28- القطار 904، VIP مباشر دون توقف خلال المحطات، الإسكندرية / القاهرة، الساعة 8:00 صباحا.

29- القطار 900، الإسكندرية / القاهرة، الساعة 8:15 صباحا.

30- القطار 912، الإسكندرية / القاهرة، الساعة 11:30 صباحا.

31- القطار 914، الإسكندرية / القاهرة، الساعة 13:00 ظهرا.

32- القطار 916، VIP مباشر دون توقف خلال المحطات، الإسكندرية / القاهرة، الساعة 14:00 ظهرا.

33- القطار 918، الإسكندرية / القاهرة، الساعة 15:00 عصرا.

سكة حديد مصر مواعيد قطارات عيد الأضحى 2021

34- القطار 917، VIP مباشر دون توقف خلال المحطات، القاهرة / الإسكندرية، الساعة 14:00 ظهرا.

35- القطار 919، القاهرة / الإسكندرية، الساعة 14:15 ظهرا.

36- القطار 2001، VIP القاهرة / الإسكندرية، 15:00 عصرا.

37- القطار 915، القاهرة / الإسكندرية، الساعة 15:20 عصرا.

38- القطار 923، القاهرة / الإسكندرية، الساعة 16:00 عصرا.

39- القطار 925، القاهرة / الإسكندرية، الساعة 17:10 عصرا.

40- القطار 921، VIP القاهرة / الإسكندرية، الساعة 18:00 مساء.

41- القطار 927، VIP القاهرة / الإسكندرية، الساعة 19:00 مساء.

42- القطار 931، القاهرة / الإسكندرية، الساعة 20:15 مساء.

43- القطار 935، الأقصر / الإسكندرية، الساعة 22:30 مساء.

سكة حديد مصر مواعيد قطارات عيد الأضحى 2021: لا تعديلات على قطارات أهالى الصعيد

44- القطار 119 «مكيف - مميز»، القاهرة - الإسكندرية الساعة 5 صباحا.

45- القطار 903، القاهرة / الإسكندرية، الساعة 6 صباحا.

46- القطار 905، VIP، القاهرة / الإسكندرية -دون توقف- الساعة 8 صباحا.

47- القطار 901، القاهرة / الإسكندرية، الساعة 8:15 صباحا.

48 - القطار 1109، «مكيف - مميز»، الفيوم / الإسكندرية، الساعة 8:35 صباحا.

49- القطار 89، أسوان / الإسكندرية، الساعة 11:15 صباحا.

50- القطار 913، القاهرة / الإسكندرية، الساعة 12:30 ظهرا.