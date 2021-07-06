أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد قطارات السكة الحديد في عيد الأضحى 2021، على أن تبدأ أولى رحلاتها في 15 يوليو الجاري، مشيرة إلى أن الهيئة انتهت من تجهيز القطارات وصيانتها، وتعقيمها وتطهيرها لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدة أنه سيجري الدفع بـ170 قطارا إضافيا استعدادا لجميع رحلات عيد الأضحى، لاستيعاب جموع الركاب المسافرين.

مواعيد قطارات السكة الحديد في عيد الأضحى 2021: إنطلاق أولى الرحلات 15 يوليو الجاري

وقالت هيئة السكك الحديدية، فى بيان رسمي لها، إن مواعيد قطارات السكة الحديد في عيد الأضحى 2021، لن تشهد أي تعديلات على مواعيد القطارات الحالية، لافتة إلى أن حجوزات تذاكر عيد الأضحى مازالت مستمرة، وأنه يمكن صرف 4 تذاكر لكل راكب بموجب بطاقة الرقم القومي، موضحة أنه جرى تنفيذ إجراءات احترازية مشددة، لمواجهة فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب.

مواعيد قطارات السكة الحديد في عيد الأضحى 2021: لا توجد تعديلات على رحلات القطارات

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، مواعيد قطارات السكة الحديد في عيد الأضحى 2021:

1- القطار 917، VIP مباشر دون توقف خلال المحطات، القاهرة / الإسكندرية، الساعة 14:00 ظهرا.

2- القطار 919، القاهرة / الإسكندرية، الساعة 14:15 ظهرا.

3- القطار 2001، VIP القاهرة / الإسكندرية، 15:00 عصرا.

4 - القطار 915، القاهرة / الإسكندرية، الساعة 15:20 عصرا.

5- القطار 923، القاهرة / الإسكندرية، الساعة 16:00 عصرا.

6- القطار 925، القاهرة / الإسكندرية، الساعة 17:10 عصرا.

7 - القطار 921، VIP القاهرة / الإسكندرية، الساعة 18:00 مساء.

8 - القطار 927، VIP القاهرة / الإسكندرية، الساعة 19:00 مساء.

9- القطار 931، القاهرة / الإسكندرية، الساعة 20:15 مساء.

10- القطار 935، الأقصر / الإسكندرية، الساعة 22:30 مساء.

مواعيد قطارات السكة الحديد في عيد الأضحى 2021

11- القطار 119 «مكيف - مميز»، القاهرة - الإسكندرية الساعة 5 صباحا.

12- القطار 903، القاهرة / الإسكندرية، الساعة 6 صباحا.

13- القطار 905، VIP، القاهرة / الإسكندرية -دون توقف- الساعة 8 صباحا.

14- القطار 901، القاهرة / الإسكندرية، الساعة 8:15 صباحا.

15 - القطار 1109، «مكيف - مميز»، الفيوم / الإسكندرية، الساعة 8:35 صباحا.

16 - القطار 89، أسوان / الإسكندرية، الساعة 11:15 صباحا.

17 - القطار 913، القاهرة / الإسكندرية، الساعة 12:30 ظهرا.

مواعيد قطارات السكة الحديد في عيد الأضحى 2021

18- القطار 934، الإسكندرية / أسوان، الساعة 22:00 مساءً.

19- القطار 930، الإسكندرية / القاهرة، الساعة 20:10 مساءً.

20- القطار 2008، VIP، الإسكندرية / أسوان، الساعة 20:00 مساءً.

21- القطار 926، VIP مباشر دون توقف في المحطات، الإسكندرية / القاهرة، الساعة 19:00 مساء.

22- القطار 928، الإسكندرية / القاهرة، الساعة 18:00 مساءً.

23- القطار 118، مختلط «مكيف - مميز»، الإسكندرية / القاهرة، الساعة 17:20 مساء.

24- القطار 88، الإسكندرية / أسوان، الساعة 17:00 مساء.

25- القطار 196، مختلط «مكيف - مميز»، الإسكندرية / الفيوم، الساعة 15:40 عصرا.

26- القطار 922، الإسكندرية / القاهرة، الساعة 15:30 عصرا.

27- القطار 902، الإسكندرية / القاهرة، الساعة 6:00 صباحا.

28- القطار 906، VIP مباشر دون توقف خلال المحطات، الإسكندرية / القاهرة، الساعة 7:00 صباحا.

29- القطار 904، VIP مباشر دون توقف خلال المحطات، الإسكندرية / القاهرة، الساعة 8:00 صباحا.

30- القطار 900، الإسكندرية / القاهرة، الساعة 8:15 صباحا.

31- القطار 912، الإسكندرية / القاهرة، الساعة 11:30 صباحا.

32- القطار 914، الإسكندرية / القاهرة، الساعة 13:00 ظهرا.

33- القطار 916، VIP مباشر دون توقف خلال المحطات، الإسكندرية / القاهرة، الساعة 14:00 ظهرا.

34- القطار 918، الإسكندرية / القاهرة، الساعة 15:00 عصرا.

مواعيد قطارات السكة الحديد في عيد الأضحى 2021: لا تعديلات على الرحلات

35- القطار 934، الإسكندرية / الأقصر، VIP يتحرك من القاهرة الساعة 01:10 بعد منتصف الليل.

36- القطار 1902، القاهرة / أسوان، الساعة 00:20 بعد منتصف الليل.

37- القطار 980، VIP القاهرة / أسوان، الساعة 8:00 صباحا.

38- القطار 978، VIP القاهرة / أسيوط، الساعة 6:30 صباحا.

39- القطار 982، القاهرة / أسوان، الساعة 12:00 ظهرا.

40- القطار 2010، القاهرة / أسوان، الساعة 10:00 صباحا.

41- القطار 186، مختلط «مكيف - مميز»، بورسعيد / سوهاج، الساعة 13:30 مساء.

42- القطار 986، القاهرة / الأقصر، الساعة 13:00 مساء.

43- القطار 990، القاهرة / سوهاج، يتحرك من القاهرة الساعة 16:00 مساء.

44- القطار 970، بورسعيد / سوهاج، الساعة 14:00 مساء.

45- القطار 2006، VIP القاهرة / أسوان، الساعة 17:15 مساء.

46- القطار 2012، القاهرة / أسوان، الساعة 17:30 مساء.

47- القطار 872، القاهرة / أسيوط، الساعة 17:45 مساء.

48- القطار 988، القاهرة / أسوان، الساعة 19:00 مساء.

49- القطار 84، نوم، القاهرة / أسوان، الساعة 19:20 مساء.

50- القطار 86، نوم، القاهرة / أسوان، الساعة 19:45 مساء.