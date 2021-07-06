منها ركوب القطار بدون تذكرة.. اعرف قيمة غرامات السكة الحديد «صورة»

السكة الحديد واحدة من أهم المواصلات التي يستخدمها المصريون للتنقل بين المحافظات وحتى الضواحي، وحفاظًا على الخدمات التي تقدمها الهيئة نشرت في منشور رسمي على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، الغرامات التي أقرتها خلال الفترة الماضية على الأشخاص المخالفين لنظام عمل الهيئة، مثل ركوب القطارات بدون تذكرة أو القيام بتصرفات من شأنها أن تعرض حياة الشخص أو الآخرين أو أن تعطل حركة القطارات.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها جريدة «الوطن»، لقرائها على مدار اليوم، تستعرض غرامات ركوب القطارات بدون تذكرة، بالإضافة للغرامات التي تفرض في حالة مخالفة الراكبين أو المواطنين لاستخدام السكك الحديدية.

غرامة ركوب القطارات بدون تذكرة

وتختلف قيمة غرامات ركوب القطارات بدون تذكرة حسب نوع القطارت، وقد جاءت كالآتي:

قطار الضواحي غرامة ركوب بدون تذكرة 15 جنيهًا

قطار مميز غرامة ركوب بدون تذكرة 20 جنيهًا

قطارا الإسباني والفرنساوي غرامة ركوب بدون تذكرة 30 جنيهًا

قطار النوم غرامة ركوب بدون تذكرة 40 جنيهًا

قطار الروسي غرامة ركوب بدون تذكرة 50 جنيهًا

قطار TOP VIP غرامة ركوب بدون تذكرة 100 جنيه

غرامة المخالفات والسلوكيات الخاطئة في السكة الحديد

النزول أو الصعود من القطارات أثناء المسير غرامة 50 جنيها.

حمل الأثقال الكبيرة التي تؤدي للمضايقة والأذى 50 جنيها.

العبور ما بين الأرصفة غير المخصصة للعبور 50 جنيها.

التدخين بالمحطات أو داخل القطارات 70 جنيها

العبث بالمعدات الخاصة بالقطارات 200 جنيه.

الركوب على أسطح القطارات 600 جنيه

حمل أي مواد قابلة للاشتعال 200 جنيه.

إلقاء المخالفات أو لصق ملصق بالقطارات 50 جنيها.

نقل الحيوانات الأليفة بالقطارات 420 جنيها

عدم ارتداء الكمامة 50 جنيها

وقال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إن الهدف من تنفيذ وتطبيق أسعار غرامات القطارات 2021، عودة الانضباط داخل قطارات السكة الحديد، ومنع هروب أى راكب من دفع قيمة تذكرة القطارات.