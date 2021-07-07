عاجل.. بدء صرف تعويضات الأطباء المتوفين والمصابين بعجز بسبب كورونا

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، رئيس مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بدء صرف التعويضات اليوم الأربعاء، للمستحقين من الأطقم الطبية الذين فقدوا أرواحهم أو أصيبوا بعجز كلي أو جزئي أثناء تأدية عملهم.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أنّه بموجب القانون رقم 184 لسنة 2020 الصادر بقرار جمهوري، سيتم صرف التعويضات للأطقم الطبية وأسرهم بأثر رجعي من شهر فبراير عام 2020، أي منذ ظهور أول حالة كورونا في مصر، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ولفتت إلى أنّه سيتم صرف وتحويل المبالغ إلكترونيًا على حسابات المستحقين مباشرة، للتسهيل عليهم، وفي إطار خطة الدولة للتحول الرقمي.

وأكدت الوزيرة، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على حماية الأطقم الطبية أثناء أداء عملها، في إطار اهتمام الدولة بدعم الأطقم الطبية، وتقديرًا لجهودهم المبذولة وتضحياتهم لخدمة وحماية الوطن، خاصة التصدي لجائحة فيروس كورونا.