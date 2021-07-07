طريقة حجز لقاح كورونا إلكترونيا عبر موقع وزارة الصحة.. اعرف الخطوات

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن طريقة حجز لقاح كورونا إلكترونيا عبر موقعها الرسمي، مشددة على أنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن تطعيم المواطنين، وأنها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي مؤسسة تقوم بالترويج لنفسها بأنها تتطعم المواطنين.

موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان

واستعرضت وزارة الصحة والسكان، خطوات تسجيل لقاح كورونا عبر موقعها على النحو التالي:

الدخول على موقع لقاح كورونا من هنا.

- إدخال الاسم الرباعي.

- إدخال السن والتاريخ.

- إدخال المنطقة المحددة لتلقي اللقاح.

- تسجيل رقم الهاتف المحمول، قبل أن يستقبل الشخص المسجل رسالة تحمل كود تحقق على هاتفه.

- تدوين الكود في الخانة المحددة.

- استكمال الخطوات بتحميل صورة من الرقم القومي اختياريا.

- تحميل أي شهادات مرضية للمواطن.

- استكمال البيانات حتى يحصل على رقم الطلب الخاص بالحصول على اللقاح.

- يصل الرقم في صورة رسالة نصية على الهاتف المحمول.

وطالبت الوزارة، المواطنين بضرورة الاستمرار في التدابير الصحية تجنيا لحدوث أى انتكاسة فى المنحنى الوبائي لفيروس كورونا، مشددة على أن ارتداء الكمامة والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين، من أهم طرق الوقاية من فيروس كورونا.

وأوضحت أن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ولا داعي للخوف أو التوتر، مشيرة الى الأعراض الجانبية للقاحات كورونا، تتمثل فى ارتفاع درجة الحرارة وإحمرار موضع التطعيم وحكة، وتزول من تلقاء نفسها ولا تستدعى الذهاب إلى طبيب.

كما طالبت الوزارة المواطنين بضرورة الذهاب إلى المستشفيات في حال ظهور أي عرض من أعراض فيروس كورونا، مؤكدة أن جميع المستشفيات على أتم الاستعداد لاستقبال جميع الحالات المصابة بالفيروس.