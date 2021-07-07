المركزي: سندات الخزانة الأمريكية سجلت مكاسب على مستوى جميع الآجال

قال البنك المركزي في تعليقه الأسبوعي على الأحداث العالمية عن الأسبوع الماضي إن تقرير الوظائف الأمريكي المعتدل الصادر يوم الجمعة الماضية دعم موقف الاحتياطي الفيدرالي الذي يميل إلى استمرارية سياسته التيسيرية، ما أدى إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة ودفع الأسهم إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة.

وأضاف المركزي، أن سندات الخزانة الأمريكية سجلت مكاسب على مستوى جميع الآجال، مع تحقيق السندات ذات الآجال الأطول مكاسب أكبر بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكي والذي أكد إلى حد ما استمرار الاحتياطي الفيدرالي في الالتزام بالسياسة النقدية التيسيرية، مشيرا إلى أن انخفاض عوائد سندات الخزانة جاء مدفوعًا بانخفاض عام في كل من عوائد سندات الخزانة الحقيقية ومستوى التعادل للتضخم، وذلك على مستوى جميع الآجال.

ولفت البنك المركزى إلى أن سندات الخزانة لأجل 10 سنوات انهت الأسبوع أقل من المستوى الرئيسي البالغ 1.50%، والذي كانت تجاوزته الأسبوع الماضي، وأنهى مؤشر عائد سندات الخزانة لأجل 10 أعوام الربع الثاني بارتفاع يبلغ 5 نقاط أساس مقابل صعوده في الربع الأول بمقدار 49 نقطة أساس.

وحول سوق العملات قال المركزي، إن مؤشر الدولار تفوق هذا الأسبوع على نظرائه في مجموعة العشرة الكبار بعد تحقيق مكاسب ثابتة لينهى هذا الأسبوع مقتربًا من أعلى مستوى له في شهرين.

وحقق الدولار مكاسب وسط تجدد مخاوف انتشار سلالة فيروس كورونا المعروفة «بالدلتا»، في بعض المناطق حول العالم، كما كان مدعومًا بحالة التخوف التي سادت بين المتداولين قبل نشر تقرير الوظائف الأمريكي الذي صدر في وقت لاحق يوم الجمعة.

وانخفض اليورو بنسبة 0.59% بسبب قوة الدولار الأمريكي، على الرغم من تعافيه يوم الجمعة من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، وذلك عقب صدور بيانات الوظائف غير الزراعية.