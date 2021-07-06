 أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي بعد تثبيت «المركزي»

تعد الشهادات أحد الأوعية الادخارية، التي يطرحها البنك الأهلي المصري في عام 2021، علاوة على الحسابات والودائع، أحد الخيارات لتلبية متطلبات العملاء الذين يريدون استثمار أموالهم بشكل آمن وبأسعار فائدة تنافسية، حيث إن أسعار الفائدة في البنك الأهلي المصري 2021 تشمل حسابات التوفير والشهادات الادخارية والودائع.

أسعار شهادات البنك الأهلي

وتصل أسعار شهادات البنك الأهلي بعد قرار البنك المركزي، المتمثل في قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك، بتثبيت أسعار الفائدة، إذ تعد قرارات «المركزي» بهذا الشأن، استرشادية للبنوك العاملة في السوق المحلية، بينما تجتمع لجان الأصول والخصوم «الأليكو» بالبنوك بعد ذلك لمراجعة وإقرار الأسعار المعمول بها للفائدة في البنوك.

وتتنوع أسعار الفائدة على الشهادات بالبنك الأهلى المصري ضمن حسابات التوفير، بقيمة تتراوح بين 3 آلاف جنيه وحتى 5 آلاف جنيه ذات عائد شهري بفائدة 3.2%، ويقدم عائداً شهرياً بنسبة 4.2% على حساب التوفير، الذي يتراوح بين 5000 جنيه وحتى 100 ألف جنيه.

ويتيح البنك الأهلي، أسعار الفائدة عند فتح حساب بقيمة تتراوح بين 100 و500 ألف جنيه، يتم احتساب عائد شهري 4.75%، وعلى القيمة الأكثر من 500 ألف جنيه، يصرف فائدة شهرية 5.25%.

الشهادات البلاتينية بالبنك الأهلي

وتعد الشهادات البلاتينية الثلاثية التي يقدمها البنك الأهلي بعائد شهري 11%، بشرط أن يكون الحد الأدنى لفتح الشهادة 1000 جنيه، في حين يقدم البنك سعر فائدة يصل إلى 8.5% على الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير، كما يقدم الشهادة الخماسية ذات العائد المتغير، بحدّ أدنى للشراء 1000 جنيه، ويصرف لها عائد 10.25%.

إلى جانب ذلك يطرح البنك الأهلي ودائع بدوريات صرف متنوعة بحد أدنى 1000 جنيه لفتح الوديعة، لتتراوح المدة من سنة وحتى 7 سنوات، على أن يكون العائد الشهري 3.68%، والعائد ربع سنوي 3.695%، ونصف السنوي 3.715%، والسنوي 3.750%.