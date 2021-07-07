رئيس قناة السويس: لا تمييز بين السفن العابرة.. والمعاملة واحدة للجميع

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنّه لا يوجد أي تمييز بين السفن التي تمر من قناة السويس، ولا يتم النظر للعلم المرفوع على أي سفينة، موضحا أنّ اتفاقية القسطنطينية حددت أنّ القناة صالحة لعبور السفن دون تمييز، ولا تتدخل السياسة في مرور السفن، وتمر كل السفن بأريحية تامة ويسر، سواء عربية وعالمية، وكل السفن معاملة واحدة ونفس الخدمات.

وأضاف ربيع خلال مؤتمر يعقده الآن، أنّ الهيئة لم تتنازل في التفاوض، والقناة لم تتعرض لأي تلوث، وتم أخذ عينات من المياه وعلى أعماق مختلفة، ولا يوجد أي تلوث بالقناة، والهيئة حافظت على حقها وجرى الاتفاق على أكمل وجه دون خسارة الشركاء.