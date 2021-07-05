أسامة ربيع: زيادة 8.8% في إيرادات قناة السويس.. «بلغت 3 مليارات دولار»

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن إيرادات القناة خلال النصف الأول من عام 2021، بلغت 3 مليارات دولار بزيادة 8.8% عن نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال الفريق ربيع، في تصريحات تلفزيونية: «حققنا 3 مليارات دولار خلال الأشهر الـ6 الأولى من عام 2021 بنسبة زيادة 8.8%، وهذا يعني أننا في حال استمرينا هكذا حتى نهاية العام سنصل إلى 6 مليارات دولار».

وأضاف الفريق ربيع، أن هيئة القناة ستتسلم قاطرة بقدرة شد حوالي 75 طنا كجزء من اتفاق تسوية للإفراج عن سفينة الحاويات «إيفر جيفن» التي عطلت مجرى القناة 6 أيام عندما جنحت في مارس الماضي.

وكان ملاك السفينة وجهات التأمين عليها، أعلنوا أمس الأحد، عن التوصل إلى تسوية رسمية بشأن التعويضات مع هيئة قناة السويس، وكشفت مصادر لشبكة «سكاي نيوز»، أن وسائل إعلام عالمية تلقت دعوة للحضور إلى هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، بعد غد الأربعاء، لمتابعة مراسم إبحار السفينة المحتجزة بموجب أمر قضائي في مجرى القناة.

ومن المقرر أن تعلن قناة السويس، والشركة اليابانية المالكة للسفينة، بعد غد الأربعاء، توصلهما إلى اتفاق نهائي، تحصل القناة بموجبه على تعويض يُعد الأكبر في مجال تعويضات الحوادث البحرية العالمية في التاريخ، حسب مصادر في فريق التفاوض المصري.

وقالت مصادر مُطلعة على المفاوضات، إن الاتفاق يقضي بحصول القناة على مبلغ 240 مليون دولار أمركي كدفعة أولى، يعقبها سداد مبلغ 300 مليون دولار على دفعات لمدة عام منذ إبرام الاتفاق، ليصبح إجمالي التعويض النهائي 540 مليون دولار.

وشمل الاتفاق كذلك تعويض قناة السويس عن إحدى الوحدات البحرية التي غرقت أثناء إنقاذ السفينة الجانحة.

ووصفت المصادر القيمة الإجمالية التي تم التوافق عليها بالتعويض العادل عن توقف الملاحة في قناة السويس 6 أيام وعن أعمال تعويم السفينة والوحدة البحرية الغارفة.