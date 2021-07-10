التضامن تطلق مبادرة «سكة السلامة» بالمترو للتوعية بأضرار المخدرات

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، مبادرة جديدة تحت عنوان «سكة السلامة» بالتعاون مع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق لرفع الوعي المواطنين بمخاطر وتعاطي وإدمان المواد المخدرة على خطوط مترو الأنفاق الثلاثة.

التوعية بأضرار تعاطي المخدرات لمختلف الفئات

وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن المبادرة تستهدف التوعية بأضرار تعاطي المخدرات لمختلف الفئات، وإلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023".

وأشارت في بيان منذ قليل، إلى أنه يتم التأكيد على دور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطي ومراحل العلاج من خلال المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، والبالغ عددها 27 مركزا علاجيا في 17 محافظة حتى الآن، موجهة بتكثيف تنفيذ البرامج التوعوية عن أضرار تعاطي المخدرات لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.

استمرار تنفيذ المبادرة لمدة ثلاثة أشهر

من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن _ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، استمرار تنفيذ المبادرة لمدة ثلاثة أشهر، حيث يتواجد عدد كبير من متطوعي الصندوق لنشر الوعي بين المواطنين المترددين على خطوط المترو، والخدمات التي يقدمها الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وكذلك تعريفهم بأنواع المخدرات المستحدثة، وكيفية الاكتشاف المبكر لتعاطي المخدرات والتعامل مع الحالات المرضية‪.‬

كما تستهدف المبادرة أيضا إبراز الآثار السلبية لتعاطي المواد المخدرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة وتساعد على نسيان الهموم وغيرها من المفاهيم الخاطئة لدى البعض، حيث يقوم بشرح أهداف المبادرة مجموعة من المتخصصين والمتطوعين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان من خلال التواصل المباشر مع المواطنين والشباب من مختلف الفئات والمراحل العمرية والرد على استفساراتهم حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والاكتشاف المبكر للتعاطي‪.