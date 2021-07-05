مدير «علاج الإدمان» يكشف نسبة تعاطي المخدرات بين طلاب المدارس الثانوي

قال عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن نسبة التعاطي بين طلاب المدارس الثانوي تبلغ 15.4%، مشيرا إلى أن نسبة تعاطي المواد المخدرة بين طلاب الثانوية العامة 7%، ونسبة تعاطي المواد المخدرة ببن طلاب المدارس الثانوية الفنية 8.4٪، مشيرا إلى أن أكثر المواد انتشارا بين طلاب المدارس، الحشيش والترامادول.

وقال «عثمان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «إن الطلاب يلجأون للمنشطات، متوهمين أن تساعدهم على التركيز في المذاكرة والتطبيق لفترة أكبر، إلا أنها تحدث عكس ذلك بسبب تأثيرها الصعب على الجهاز العصبي، ويصبح القدرة على استيعاب واسترجاع المعلومة مفقودة عند الطالب، وبالتالي تحدث العديد من المشاكل بسبب ضغط المنشطات على الجهاز العصبي، التي تعد أبرز تداعيات المنشطات خلال فترة الامتحانات».

الحشيش الأكثرتعاطيًا

وأوضح مساعد وزير التضامن الاجتماعي، أن بيانات المتصلين بالخط الساخن، أشارت إلى أن أكثر مواد التعاطي هي الحشيش، حيث احتل المرتبة الأولى طبقا لأكثر أنواع المخدرات بالنسبة للنتائج الخاصة بالخط الساخن، في حين يأتي تعاطي الهيروين في المرتبة الثانية، يليه الترامادول.

وأشار إلى أن ما يقرب من 63 ألفًا و450 مريض إدمان، استفاد من خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان خلال الستة أشهر الأولى من عام 2021، منهم (1300) مريض إدمان من أبناء المناطق المطورة بديلة العشوائيات «الأسمرات، بشاير الخير، المحروسة، وحي الضواحى ببورسعيد».

أساءة استخدام العقار يسبب الإدمان

وأوضح «عثمان» أن إساءة استخدام العقاقير قد تتسبب في الإدمان، لافتا إلى أن 31.5% ؜من المتقدمين للعلاج لديهم مشكلة مع إساءة استخدام العقاقير، وأبرزها الترامادول، يليه مشتقات البنزو، والمهدئات.