عاجل.. وفاة والدة المطربة هند البحرينية بفيروس كورونا

أعلنت المطربة هند البحرينية، وفاة والدتها قائلة: «انتقلت إلى رحمة الله والدتي» داعية لها بالرحمة والمغفرة، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، فيما لم تحدد موعد الجنازة أو العزاء.

وكانت هند البحرينية، قد أعلنت يونيو الماضي دخول والدتها المستشفى متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، مطالبة الجمهور الدعاء لهاـ حيث كتبت عبر إنستجرام «ألف الحمد لله، الوالدة حالتها مستقرة بفضل من الله ودعواتكم لها، حبيت أطمنكم عليها، ناطرين بس نفرح بشوفتها ببيتها».