منافذ الزراعة تستعد لعيد الأضحى.. اللحوم والسلع الغذائية بأسعار تنافسية

صرح المهندس أحمد فتحي مدير التسويق والمنافذ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بأنه يجري توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة البلدية والمواد الغذائية والسلع الاستراتيجية يوميا لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك، ومساهمة من الوزارة في تقديم هذه الخدمة المتميزة التي تحوز ثقة المواطنين بأسعار تنافسية.

يأتي ذلك بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، برفع المعاناة عن كاهل المواطنين، من خلال التنسيق والتعاون بين الإدارة العامة للزراعات المحمية وتكاملها مع جميع الجهات المنتجة بمركز البحوث الزراعية ومنظومة المنافذ التسويقية الثابتة والمتحركة.