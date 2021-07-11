أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تفعيل خدمة إضافة أفراد غير مقيدين تموينيا، لأكثر من 23 فئة الأكثر احتياجًا للحصول على الدعم السلعي، ومنهم أصحاب الدخل المنخفض بحد أقصى 2400 جنيه للراتب، و1500 جنيه للمعاش، بالإضافة للعمالة غير المنتظمة، والخريجين الذين لم يحصلوا على عمل بموجب بحث اجتماعي.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن»، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، خطوات تفعيل خدمة إضافة أفراد جدد إلى البطاقات التموينية، وفق بيانات الوزارة في السطور التالية..

شروط إضافة أفراد غير مقيدين لبطاقة التموين

وبحسب بيان الوزارة يشترط لإضافة أفراد جدد، أن يكون صاحب الطلب، مدرج على قاعدة بيانات التأمينات والمعاشات، وإضافة الأبناء من مواليد 2005 وحتى عامين، بينما يتم إضافة الزوجة إلى البطاقة التموينية دون التقيد بأي شرط.

خطوات تفعيل خدمة إضافة أفراد جدد إلى البطاقات التموينية

ويمكن لمن تنطبق عليهم الشروط استخراج بطاقة تموين جديدة، وذلك من خلال مكاتب التموين المطورة، أو الكترونيا من خلال بوابة مصر الرقمية، أو موقع دعم مصر، بحد أقصى زوجة وطفلين لكل بطاقة، حيث إن الحد الأقصى للبطاقة 4 أفراد فقط.

خطوات إضافة أفراد إلى البطاقة التموينية من منصة مصر الرقمية

يبدأ الأمر من خلال الدخول على موقع منصة مصر الرقمية أو من هنـــا.

يتم الضغط على ضم أفراد أسرتي وذلك لإضافة مولود جديد.

يتم اختيار ابدأ الخدمة.

تظهر الصفحة الخاصة بتقديم الطلبات، والتي تتطلب إدخال رقم البطاقة التموينية واختيار المحافظة.

بعدها تظهر بيانات مقدم الطلب، ومثل عدد الأفراد، المحافظة، والمديرية، والإدارة التموينية، يتطلب الأمر الضغط على المربع الخاص بموافق على الشروط والأحكام.

قم باختيار الأشخاص المراد ضمهم، بشرط أن يكونوا من الأقارب من الدرجة الأولى، وتسجيل أرقام القومي لهم.

تظهر الصفحة الخاصة بتقديم طلب إضافة مواليد جدد بعد عرض بيانات البطاقة بالكامل، وبالضغط عليها يتم تسجيل الطلب لدى إدارة التموين التابع لها البطاقة.

ويمكن معرفة نتيجة الطلب من خلال الضغط على تتبع الطلب، لمعرفة موقفه.

خطوات إضافة أفراد إلى البطاقة التموينية من موقع دعم مصر

وأتاح موقع دعم مصر التابع بشكل مباشر لوزارة التموين إمكانية إضافة أفراد من خلال الدخول على الموقع بشكل مباشر من هنــــا.

اختيار خدمات تموينية للمواطن

ثم اختيار إضافة أفراد جدد ثم اتبع الخطوات المطلوبة، والإجابة على الأسئلة المطروحة.