وزير التعليم عن عدم تشغيل مرواح السقف في اللجان: شغلنا الجانبية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن الطلاب اعتادوا على حفظ الأسئلة وكذلك جمع الدرجات ثم يشعرون بالتفوق الوهمي، «ريحوا بالكم من أن الامتحان طويل أو الوقت قصير، ده يعود على الكل، الفكرة فكرة منافسة»، موضحًا أنه كانت هناك تعليمات من وزارة الصحة والسكان، بشأن عدم استخدام مراوح السقف داخل اللجان الامتحانية، نظرًا لظروف متعلقة بجائحة فيروس كورونا، ونقل الفيروس من طالب لآخر.

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، الذي يُعرض على شاشة « الحدث اليوم»، أن المراوح قد تسقط على الطلاب وتحدث مشكلة كبيرة، لكن سمحنا بالمراوح الجانبية، وتم توجيه المديريات المختلفة بإتاحة المراوح الجانبية في اللجان، موضحًا أنه يتم حصر الطلاب الحاصلين على درجات أعلى، كما أن التنسيق ينتظر نتيجة الطلاب، «الطب والإعلام والهندسة مش هياخدوا من نفس درجات السنة اللي فاتت، هتبقى أقل، فمتقلقوش».

وشدد وزير التربية والتعليم، على ضرورة تغيير ثقافة التهافت على الدرجات، والتعامل مع الامتحان بهدوء شديد، كما أنه أرسل تعليمات مشددة بأنه لا يُسمح بتسليم الطالب ورقة الامتحان بعد موعد الامتحان بدقيقة واحدة، وحال حدوث ذلك، يُضاف هذا الوقت لنهاية الامتحان تعويضًا عن ذلك.