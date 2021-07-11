وزير التعليم عن موعد ظهور نتيجة الثانوية: أسبوع من بعد آخر امتحان

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، فأوضح أنه حال إذا كان الامتحانات ستتم عبر التابلت كما كان مخططا لها، ستكون النتيجة أسرع، فلم يكن هناك ورق سيتم تحريكه من مكان لآخر، «أحنا قولنا هنستخدم ورق، كل الأوراق اللي فيها الإجابات هتطلع من اللجان على الكنترولات، ويتعمل لها محاضر تسليم».

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، أنه بعد ذلك سيتم انتقال تلك الأوراق من جميع المحافظات على مستوى الجمهورية لتصب في القاهرة، «هذا يأخذ يومين على الأقل»، مؤكدًا أن هذا الأمر سيجعل الامتحان الواحد يأخذ وقتا للتصحيح ما بين 6 لـ 7 أيام.

وعن موعد ظهور النتيجة بشكل نهائي، أوضح وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أن النتيجة ستظهر بعد أسبوع أو 10 أيام أقصى تقدير بعد انتهاء آخر امتحان، ولن تتأخر مثلما يحدث في السنوات السابقة، موجها كلامه للطلبة: «كل اللي بيفكروا فيه من ناحية طول الأسئلة وقلة الوقت ميقلقوش منه خالص، أحنا بنصلح النتيجة وندرسها ونعمل المتوسطات بتاعتها ونشوف مين أعلى نمرة ومين أقل نمرة بوزن نسبي، لا تشغلوا أنفسكم بعدد الأسئلة والوقت، حلو فقط أكبر عدد صحيح من الإجابات».