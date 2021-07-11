وزير التعليم: مفيس تسريب وشايفين ما يحدث بلجان الجمهورية بالكاميرات

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن مدى نجاح الوزارة في امتحانات الثانوية العامة سيتم إعلانها عقب ظهور النتيجة، وعندما يطمئن كل المواطنين أن الطالب المجتهد أخذ المكانة الذي يريدها، وعندما تتحقق أحلام أولياء أمورهم، رغم التخوفات الموجودة، «بس إن شاء الله الدنيا تمشي على ألف خير»، موضحًا أن الشكاوى من امتحان اللغة العربية للشعبة العلمية كان قليلا للغاية.

وأضاف «شوقي»، خلال تصريحات تلفزيونية، «جزء كبير من الطلاب النقلة من النظام القديم للجديد مش مهضومة ليهم ولا لأولياء أمورهم»، مرسلًا لهم رسالة طمأنة، مؤكدا أن النتيجة ستكون مفاجأة سارة لهم حال فهمهم للمنظومة الجديدة، مضيفا «هذا كله يّصب في مصلحة الطالب، فالعدالة مطبقة أكثر من أي وقت مضى، والغش في اللجان أقل من أي وقت مضى، وليس هناك أي خلل في الإجراءات الاحترازية».

وأشار وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إلى أن أي مشكلة يتم التعامل معها خلال دقائق، «2 فقط من 350 ألف طالب صوروا الامتحان بعد بدايته، بس مفيش تسريب خالص للامتحان، وخلال ربع ساعة كان مقبوض عليهم، وراحوا شؤون قانونية وخدوا عقوبة حرمان سنتين من الامتحانات واتحولوا للنيابة العامة، والملاحظين كذلك، مفيش أداء أسرع من ده الحقيقة، إحنا شايفينهم بالكاميرات، إحنا شايفين كل اللجان على مستوى الجمهورية بالكاميرات».