وزير التعليم: موجودين جوه جروبات الغش.. وعارفين الطلاب بالاسم والعنوان

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن أجهزة التابلت لم تستخدم في الغش على الإطلاق، فالوزارة ترصد ما يدور في أي جهاز يتم فتحه، كما أن الامتحانات تم التخطيط لها ضد الغش، «عارفين إن فيه ناس هتعمل كده، بس بنقول أي حد مش مذاكر ومش محضر نفسه بيأذي أصدقائه، إحنا عاملين الامتحان بنماذج متنوعة، والأسئلة ترتيبها مختلف، وبذلك ترتيب الإجابات مختلف».

وأضاف «شوقي»، خلال تصريحات تلفزيونية، أن البعض يقوم بتصوير الامتحان ووضعه على بعض المواقع منتظرًا إجابة عليه، موضحا «اللي بيمشوا وراه بينقلوا إجابات غلط، هما أصلا مش عارفين الصح من الغلط، والطالب ده هيسقط، بقول لكل مجتهد بلاش تشغل نفسك بالناس دي خالص دول بيتقبض عليهم ويعاقبوا عقوبة كبيرة جدًا»، ورغم ذلك لن يؤثر هذا الأمر على الطالب المجتهد ولن يحصلوا على درجات تضيع فرصة على المجتهد.

وأشار وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أن الامتحان يقتضي التركيز واستغلال الوقت الخاص به بشكل كاف، «الألاعيب دي بتاخد وقت كبير جدًا مش هتخليه يحل ولا نصف الامتحان ولا ربعه حتى، الامتحان مصممة ضد الغش، الجروبات اللي موجودة الخاصة بالغش ونشر الامتحان فيها إحنا موجودين جواها، وعارفين الطلاب دي بالأسم ورقم الجلوس والعنوان كمان، وبقول لأولياء أمور الطلاب المجتهدين بلاش تشغلوا أنفسكم، بهذه الأمور».

وأردف أن الغش الالكتروني موجودة منذ السنوات الماضية، ولكنها قلت كتير، وقانون الغش أصبح أقوى بدرجة كبيرة، وسيتم تطبيقه، كما أن نسبة الغش سيتم تقليلها بكل الجهود لكنه لن يؤثر على فرص المتفوقين.