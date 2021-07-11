وزير التعليم لـ«الطلاب»: ممكن تحل 50 سؤال من 60 وتطلع الأول على الدفعة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن الطلاب أدت في امتحان اللغة العربية للشعبة العلمية بشكل جيد، لكن هناك ما ينشر شائعات على السوشيال ميديا وأصبحوا نجوما بسبب هذا الأمر، مؤكدًا أن المشكلة الحقيقية تمكن في عدم فهم التغيير الذي حدث بين منظومة التعليم القديمة والجديدة، رغم أن الوزارة تتحدث عنها باستمرار منذ سنتين ونصف السنة، وتم عمل 50 مليون امتحان إلكتروني بهذا الشكل.

وأضاف «شوقي»، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه نظرًا لأن هذه الامتحانات السابقة كانت أحيانًا في المنزل وتارة أخرى دون مراقبة، وأحيانًا بصورة تجريبية، فعدد لا بأس به من الطلاب لجأوا للغش، مما أهدر فرصة التدريب على تلك الامتحانات التي يشكون منها اليوم، «الطلاب اللي مرحوش الدروس وانتبهوا للمذاكرة وفهم ما هو مطلوب مبسوطين جدًا النهاردة، وشايفين الامتحان سهل جدًا».

وأشار وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إلى أن الطريقة الصحيحة للامتحانات وتصحيحها ليست كما كانت في السابق، « قبل كده كان الامتحان من 410 درجات، وكان الطلاب بيلموا نمر فقط، وكانت الأسئلة محفوظة، إنما دلوقتي الموضوع اختلف، ممكن الطالب يحل 50 سؤال فقط من 60 سؤال ويطلع الأول في الثانوية العامة، الامتحان لو طويل هيبقى على الكل، لو صعب هيبقى على الكل، حل ما تستطيع وتقدر عليه فقط».

وعن التنسيق، أوضح الدكتور طارق شوقي، أن التنسيق سيتم تحديده وفقًا لمؤشرات النجاح ومتوسطه، فإذا كان الأول على الدفعة سيحصل على 70% فيستطيع الالتحاق بأعلى كلية، «زمان وحتى الآن الامتياز في الكليات والجامعات من 85%، اللي كان بيجيب فوق الـ 85% بيكون 2 فقط».