رسميا.. أستراليا تعلن استكمال سحب جميع قواتها من أفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الأسترالية، رسميا استكمال سحب جميع قواتها من أفغانستان، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي مطلع يوليو الجاري، قالت أستراليا، إنه اكتمل سحب قواتها من أراضي جمهورية أفغانستان.

وأشارت مصادر عسكرية أسترالية، إلى أنه وفقا للإطار الزمني للانسحاب، كان من المقرر استكمال عملية الانسحاب في 11 سبتمبر المقبل، لكن قوات بلادها جميعها غادرت، وفقا لما ذكرته قناة «أيه بي سي» الإخبارية الأمريكية.

وكانت أستراليا تحتفظ بنحو 80 عسكريا، ضمن مهمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» في أفغانستان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء«سبوتنيك» الروسية.

مقتل 41 جنديا أستراليا منذ بدء دخول القوات ضمن مهمة «الناتو» في أفغانستان

ومنذ بدء دخول القوات الأسترالية ضمن مهمة «الناتو» في أفغانستان في عام 2001، لقي 41 جنديًا حتفهم، وأصيب الكثير منهم.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعهد الخميس الماضي، بانسحاب آخر جندي من أفغانستان في 31 أغسطس المقبل، بعد نحو 20 عاما على تدخل القوات الأمريكية في أفغانستان.

وقال مسؤولون في حركة «طالبان» الأفغانية، أمس الاول الجمعة، إن الحركة تسيطر على 85% من أراضي أفغانستان، فيما نفى مسؤولون حكوميون، سيطرة الحركة على معظم أراضي البلاد، وصف المسؤولون، تصريحات طالبان بأنها حملة دعاية أطلقتها الحركة مع انسحاب القوات الأمريكية من البلاد، وفقا لما ذكرته إذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيله».