إصابات «كورونا» في البرازيل تتجاوز الـ19 مليون حالة

قالت وزارة الصحة البرازيلية، إنها سجلت 48504 إصابة بـ«كورونا» و 1205 وفاة، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 19069003 حالة، فيما وصلت بلغت الحصيلة الإجمالية للوفات جراء الإصابة بـ«كورونا» إلى 532893 حالة.

وكان استطلاع للرأي في البرازيل، كشف أمس السبت، عن أن أغلبية البرازيليين يؤيدون مساءلة رئيس البلاد جايير بولسونارو في ظل مزاعم فساد مرتبطة بشراء لقاحات مضادة للفيروس، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وترددت في وقت سابق، مزاعم بضلوع مسؤولين اتحاديين في رشى مرتبطة بشراء لقاح «كوفاكسين» الذي تطوره شركة هندية، وقالت مؤسسة «داتافولها»، في استطلاع، إن 54% من البرازيليين يؤيدون اقتراحا باتخاذ البرلمان إجراءات لمساءلة، بولسونارو، فيما عارض 42%.

وفي أواخر يونيو الماضي، أوقفت السلطات الصحية في البرازيل، صفقة لشراء لقاح «كوفاكسين» بقيمة 1.6 مليار ريال برازيلي «304 ملايين دولار».

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 9581 إصابة جديدة بالفيروس و232 حالة وفاة في الـ24 ساعة الماضية، لتصل حصيلة الإصابات إلى 2586721 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بـ«كورونا» إلى 234907 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» في الولايات المتحدة إلى 33659974‎‏ حالة

وسجلت الولايات المتحدة، أمس السبت، ‏‎26742‎‏ إصابة ‏جديدة بالفيروس و‏‎320‎‏ ‏وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى ‏‎33659974‎‏ حالة، فيما وصلت حصيلة ‏الوفيات إلى ‏‎604596‎‏ حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».‏

وسجلت المملكة المتحدة، 32367 إصابة جديدة بـ«كورونا» و34 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية ، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 5089893 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 128399 حالة.

عربيا، سجلت السلطات الصحية التونسية، 9286 إصابة جديدة و194 وفاة جديدة بـ«كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي حصيلة الوفيات الأعلى التي يتم تسجيلها في البلاد منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد خلال مارس 2020.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 491021 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات 16244 حالة.

من جانبه، قال وزير الصحة الجزائري عبدالرحمن بن بوزيد في تصريح لقناة «النهار» الجزائرية إنه لا فرق بين تونس والجزائر، موضحا أن الحدود التي تفصل البلدين رسمتها فرنسا.

وأضاف بن بوزيد، أن الجزائر مستعدة لمساعدة تونس، وأشار الوزير الجزائري، إلى ان «إذا كانت تونس تحتاجنا سنذهب إليها ونساعدها ولا ننسى فضلها في الأمس».

وأكد الوزير الجزائري، أنه اتصل بوزير الصحة التونسي، فوزي المهدي بطلب من الرئيس عبدالمجيد تبون.

ارتفاع إجمالي وفيات الجزائر إلى 3824 حالة

سجلت الجزائر، 813 إصابة جديدة بالفيروس و13 حالة وفاة جراء الإصابة بـ«كورونا»، فيما تماثل 528 مريضا للشفاء، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، وقالت وزارة الصحة، أمس السبت، في بيان، إن إجمالي الإصابات بلغ 145296 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 3824 حالة.

وأضافت الوزارة الجزائرية، ان إجمالي حالات الشفاء من الفيروس، بلغ 100911 حالة، فيما لم تسجل 11 ولاية أي حالة جديدة خلال نفس الفترة، وسجلت 18 ولاية من حالة واحدة إلى 9 حالات كما أحصت 19 ولاية أخرى أكثر من 10 حالات، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الجزائرية.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 1566 إصابة جديدة بالفيروس و9 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، مضيفة في تقرير، أن إجمالي الإصابات بـ«كورونا» في البلاد بلغ 541405 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 9360 حالة.

وحصل أكثر من 10 ملايين شخص على الجرعة الأولى من لقاح كورونا، في حين حصل أكثر من 9 ملايين على الجرعتين، فيما أعلنت السلطات المغربية، عن توسيع دائرة الفئة العمرية المستهدفة في التطعيم إلى مادون 30 عاما.

وأعلنت وزارة الصحة الموريتانية، مساء أمس السبت،91 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة و 43 حالة شفاء من الفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 21590 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 494 وفاة، بينما وصل مجموع حالات التعافي من «كورونا» إلى 20185 حالة، وفقا لما ذكرته الوكالة الموريتانية للأنباء.

وفي لبنان، سجلت البلاد، 327 إصابة جديدة وحالتي وفاة، ليصل الإصابات بـ«كورونا» في البلاد إلى 547497، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات إلى 7873 حالة،

ارتفاع إجمالي وفيات «كورونا» في القارة الإفريقية إلى 150517 حالة

إفريقيا، سجلت القارة السمراء، 5873990 إصابة بالفيروس، حتى عصر أمس السبت، وأشارت أرقام «المراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها» التابعة للاتحاد الإفريقي، إلى أن إجمالي الوفيات في إفريقيا وصل إلى 150517 حالة، بينما بلغت الحصيلة الإجمالية لحالات الشفاء 5117334 حالة.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» حول العالم، 187240596 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 4042267حالة، بينما ارتفع مجموع حالات التعافي إلى 171223440حالة.

وفي سياق لقاحات الفيروس، أشارت دراسة نشرت حديثا في مجلة «نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين» الطبية، إلى منع لقاح «كورونافاك» الصيني أو «سينوفاك» بفعالية تفشي المرض في تشيلي، ووصلت فعالية اللقاح المعدل في منع الحالات المرضية الشديدة إلى 90.3%، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، امس السبت.

واستمرت حملة تطعيم وطنية في تشيلي، واسعة النطاق من 2 فبراير وحتى 1 مايو الماضيين، وشملت نحو 10.2 مليون شخص من فئة عمرية تبلغ أعمارهما 16 عاما فأكثر، وقال ت نتائج الدراسة التي حملت عنوان: «فعالية لقاح مُعطل ضد فيروس سارس- كوف -2 في تشيلي»، الأسبوع الماضي، إن فعالية اللقاح المعدل بين أولئك الذين تم تحصينهم بالكامل، بلغت 65.9% في الوقاية من الإصابة بالفيروس، وبلغت 87.5% في الوقاية من دخول المستشفيات، و86.3% في الوقاية من حالات الوفاة المتعلقة بالمرض.

ولقاح كورونافاك، والمعروف أيضا باسم لقاح سينوفاك المضاد لكوفيد-19، لقاح معطل طورته شركة سينوفاك بيوتيك الصينية لصناعة الأدوية.

صندوق النقد الدولي يدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة التعافي من الفيروس

اقتصاديا، دعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة التعافي من الفيروس، موضحة أنه مع وجود موجة خطيرة من ‏السلالات شديدة العدوى تشق طريقها الآن عبر العالم، يظل «كورونا» يمثل الخطر الأساسي الذي ‏يواجه العالم، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

وأشارت جورجيفا، في بيان صحفي بختام اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك ‏المركزية الذي انعقد في إيطاليا، إلى أن المجالات الرئيسية التي يجب اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة ‏التعافي فيها هي تسريع التطعيمات لتغطية 40% على الأقل من السكان في كل بلد بنهاية عام 2021، ‏و60% بحلول منتصف عام 2022.‏