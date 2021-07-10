مستشفيات سوهاج تحقق «صفر» إصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت مديرية الصحة بسوهاج، اليوم، أنها لم تسجل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بجميع مستشفيات المحافظة منذ أمس وأن الإصابات «صفر» خلال 24 ساعة، جاء ذلك في بيان أصدرته مديرية الصحة بسوهاج، اليوم.

وقالت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إن عدد جميع الحالات التي يقدم لها العلاج في المحافظة الآن 27 حالة فقط.

كما أوضحت أن عدد الذين تم شفاؤهم من فيروس كورونا المستجد منذ بداية ظهور الفيروس بالمحافظة 10732 مريضا.

وأضافت وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن الوضع الوبائي مستقر بالمحافظة تماما وعودة المستشفيات للعمل وتقديم الخدمات الطبية وانتظام العمل بالعيادات والأقسام المختلفة.

كما ناشدت جميع المواطنين بالمحافظة عدم التخلي عن تطبيق الإجراءات الاحترازية والاستمرار في تطبيق قواعد مكافحة العدوى والتباعد الاجتماعي في الأماكن المزدحمة.

كما قدمت أيضا خالص شكرها وتقديرها لجميع الأطقم والفرق الطبية بجميع مستشفيات المحافظة على مجهوداتهم الملموسة تجاه أهالينا من المرضى، مؤكدة على دعمها الدائم لهم ولجميع العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة.