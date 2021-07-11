دخول الفنان مجدي عبيد العناية المركزة إثر إصابته بجلطة في القلب

أعلنت نجلاء عبدالسلام، زوجة الفنان مجدي عبيد، عبر حسابها على «فيس بوك»، تواجد زوجها في العناية المركزة إثر إصابته بجلطة في القلب، حيث كتبت «اللهم أنت الشافي المعافي اشفي مجدي، أتمنى من كل الأصدقاء يدعوله، مجدي مازال في الرعاية المركزة، وبشكر كل الأصدقاء اللي وقفوا جنبي في الأزمة اللي أحنا فيها حاليا».

جدير بالذكر أن الفنان مجدي عبيد اشتهر بدور حسين أبو الروس، في مسلسل «حديث الصباح والمساء»، وبدأت تزداد شهرته في عالم الدراما.

يُذكر أن مجدي عبيد مخرج وممثل مسرحي، أخرج ومثل العديد من المسرحيات بمسرح الثقافة الجماهيرية منذ عام 1985، وشارك في العديد من المسلسلات، منها «أفراح القبة» و«بدون ذكر أسماء»، و«أبو العروسة 2».